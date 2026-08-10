La nuova settimana di Far Away si aprirà con una decisione destinata a creare nuove tensioni all'interno della famiglia. Nella puntata di lunedì 10 agosto, in onda dalle 16:15 su Canale 5, Nare sceglierà infatti di parlare apertamente della propria situazione sentimentale e di rendere nota una volontà che potrebbe cambiare diversi equilibri.

La donna non sembrerà più intenzionata a rimandare e affronterà direttamente la propria famiglia, mentre parallelamente Kaya riuscirà a lasciare la villa per raggiungere una persona che potrebbe avere un ruolo importante negli sviluppi successivi.

Nare vuole chiudere il matrimonio, ma Sadakat non è d'accordo

Dopo aver attraversato una fase particolarmente complicata, Nare arriverà alla conclusione di voler mettere definitivamente la parola fine al proprio matrimonio. La donna deciderà quindi di comunicare alla famiglia la propria intenzione di chiedere il divorzio, mostrando di essere ormai convinta della strada da seguire.

La notizia, però, non verrà accolta con entusiasmo da Sadakat. La donna si opporrà alla decisione e proverà a far comprendere a Nare quanto, secondo lei, una separazione possa avere conseguenze importanti per tutti.

Il confronto tra le due sarà inevitabilmente acceso. Da una parte ci sarà Nare, intenzionata a riprendere il controllo della propria vita e a non lasciarsi condizionare dalle pressioni familiari; dall'altra Sadakat, che continuerà a difendere una posizione completamente diversa e non sembrerà disposta ad accettare facilmente la scelta della donna.

In questa situazione, però, Nare potrà contare su un alleato importante. Cihan prenderà infatti le sue difese e dimostrerà di voler rispettare la sua volontà. Il suo sostegno non si limiterà alle parole: sarà proprio lui a proporre di contattare Erol per iniziare concretamente a occuparsi delle pratiche necessarie per arrivare al divorzio.

Una presa di posizione che potrebbe provocare ulteriori discussioni in famiglia, soprattutto considerando l'atteggiamento contrario di Sadakat.

Kaya fugge dalla villa e raggiunge Demir

Mentre la questione del divorzio continuerà a tenere banco, un'altra situazione particolarmente delicata si svilupperà lontano dal confronto tra Nare e Sadakat.

Kaya riuscirà infatti a fuggire dalla villa.

Una volta allontanatosi, il ragazzo non perderà tempo e si dirigerà direttamente da Demir.

La decisione di Kaya potrebbe avere conseguenze importanti, soprattutto considerando i rapporti sempre più complicati tra i protagonisti. Il suo arrivo da Demir potrebbe infatti aprire un nuovo capitolo della vicenda e portare alla luce ulteriori elementi destinati a modificare gli equilibri già precari.