La puntata di giovedì 20 agosto di Far Away sarà caratterizzata da una situazione particolarmente pericolosa. Sadakat sarà infatti intenzionata a regolare i conti con Ugur e cercherà di scoprire dove si trova, arrivando a manifestare propositi estremamente gravi. A complicare tutto ci penserà Fikriye, che ascolterà casualmente una conversazione destinata a metterla in allarme.

Sadakat cerca Ugur

Sadakat continuerà a essere dominata dalla rabbia e deciderà di mettersi alla ricerca di Ugur. Per riuscire a trovarlo, chiederà ad Hasan di rivelarle dove si trova.

Le intenzioni della donna saranno tutt'altro che pacifiche. Sadakat vorrà infatti affrontare Ugur con l'obiettivo di ucciderlo, trasformando così la situazione in una vera e propria emergenza. La sua determinazione rischierà di spingerla a compiere un gesto dalle conseguenze irreversibili.

Hasan si troverà quindi al centro di una situazione molto delicata, mentre Sadakat sembrerà sempre più decisa a portare avanti il proprio piano.

Fikriye avvisa Alya e prova a impedire la vendetta

A cambiare le carte in tavola sarà Fikriye. La donna ascolterà infatti la conversazione tra Sadakat e Hasan e comprenderà immediatamente quanto sia grave ciò che sta per accadere.

Preoccupata per Ugur e consapevole del pericolo imminente, Fikriye deciderà di non rimanere in silenzio.

Avviserà Alya e le racconterà ciò che ha scoperto.

Alya, a quel punto, non perderà tempo. Comprendendo che Sadakat potrebbe realmente mettere in atto la sua vendetta, deciderà di intervenire personalmente per cercare di fermarla prima che possa raggiungere Ugur.

La situazione potrebbe quindi precipitare da un momento all'altro. Alya dovrà cercare di arrivare in tempo, mentre Sadakat sarà ormai intenzionata a portare a termine il proprio piano.

La puntata si preannuncia così particolarmente tesa, emozionante sotto ogni punto di vista e con una corsa contro il tempo che potrebbe avere conseguenze importanti per tutti i protagonisti. Il rapporto tra Alya e Sadakat sarà nuovamente messo a dura prova e resta da capire se Alya riuscirà a impedire che la rabbia della donna si trasformi in tragedia.