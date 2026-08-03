Le puntate di Far Away in onda da lunedì 10 a venerdì 14 agosto su Canale 5 porteranno nuovi problemi nella famiglia Albora. Decisioni difficili, segreti che tornano a galla e scontri sempre più accesi cambieranno gli equilibri tra i protagonisti. Particolarmente delicata sarà la situazione di Alya, mentre Nare proverà a prendere in mano il proprio futuro.

Nare annuncia di voler divorziare

Nare troverà il coraggio di comunicare alla famiglia una decisione molto importante: vuole ottenere il divorzio. La sua volontà incontrerà però la netta opposizione di Sadakat, che non sarà affatto intenzionata ad accettare questa scelta.

Tra le due nascerà così una nuova contrapposizione, con Nare intenzionata a decidere autonomamente della propria vita e Sadakat pronta ancora una volta a difendere la sua idea di famiglia.

Sadakat avrà presto un altro motivo per andare su tutte le furie. Cihan deciderà infatti di cedere alcune terre a Sahin, una scelta che la donna considererà inaccettabile. La decisione di Cihan provocherà quindi un nuovo scontro all'interno degli Albora e dimostrerà quanto ormai sia difficile mantenere un equilibrio tra le diverse anime della famiglia.

Gli Albora preparano una trappola per Demir

Nel frattempo, la battaglia contro Demir entrerà in una fase ancora più delicata. Kadir, Muzaffer e Kaya organizzeranno una trappola ai danni dei suoi uomini, sperando di ottenere qualcosa da utilizzare successivamente per ricattarlo.

Demir scoprirà inoltre che gli Albora hanno sostituito il suo carico di droga con della semplice farina. Quando si renderà conto dell'inganno, la sua reazione sarà furiosa e la rivalità rischierà di diventare ancora più pericolosa.

Una delle sorprese più importanti della settimana riguarderà il passato di Boran. Ugur chiederà ad Alya di incontrarlo perché avrà qualcosa di molto delicato da raccontarle. Durante il confronto le rivelerà che il vero padre di Boran sarebbe Ecmel. Per Alya sarà l'ennesima verità sconvolgente legata a una storia familiare che continua a riservarle segreti e domande.

Alya racconta a Cihan il suo doloroso passato

A complicare ulteriormente le giornate di Alya sarà la presenza di sua madre Fikriye.

Tra le due esploderà una discussione molto pesante, al termine della quale Alya chiederà a Cihan di fare il possibile affinché la donna se ne vada. Sarà proprio in questa circostanza che Alya deciderà di aprirsi con Cihan. Gli racconterà alcuni dolorosi avvenimenti del proprio passato, permettendogli finalmente di comprendere le ragioni della profonda ostilità che prova nei confronti della madre.

Dopo aver ascoltato Alya, Cihan prenderà in mano la situazione e parlerà personalmente con Fikriye. Cercherà di convincerla ad andarsene e sarà disposto persino a offrirle del denaro.

Fikriye, tuttavia, non accetterà la proposta. Al contrario, sorprenderà Cihan sostenendo di essere gravemente malata e di avere ormai poco tempo da vivere.

Una confessione destinata a complicare ancora di più la posizione di Alya e Cihan, che dovranno capire come comportarsi davanti a questa nuova e delicatissima situazione.