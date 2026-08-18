Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan si troverà davanti a un momento delicato. Dopo aver scoperto che Boran è ancora vivo, dovrà informare anche Kaya, ma senza poter ancora rivelare pubblicamente la vera identità del fratello.

'Boran è vivo': Cihan svela a Kaya la verità

Dopo aver deciso di riportare Boran nella sua città natale, Cihan organizzerà il trasferimento da Istanbul a Mardin a bordo di un aereo privato.

Ad attenderli all'aeroporto di Mardin ci sarà Kaya, che noterà qualcosa di insolito. Cihan e Kadir arriveranno con un'auto per accompagnare Boran, ancora sotto la falsa identità di Ömer Bakır.

La presenza dei due uomini e la scelta del luogo insospettiranno subito Kaya: "Perché questa macchina è qui? Perché siamo all'uscita delle merci?" chiederà il giovane. Cihan gli chiederà di portare pazienza, ma Kaya capirà che i due stanno nascondendo un segreto e pretenderà spiegazioni. A quel punto Cihan non potrà più rimandare: "È vivo".

"Chi è vivo?", domanderà Kaya.

"Boran è vivo", risponderà Cihan.

Kaya resterà incredulo: "Boran è vivo? Mio fratello Boran è vivo?".

Cihan gli farà capire che non si tratta di un errore: Boran è realmente sopravvissuto, anche se le sue condizioni di salute restano molto delicate.

Boran viaggia sotto falsa identità: il piano di Cihan

Il trasferimento dovrà avvenire nel massimo riserbo.

Durante il controllo dei documenti, Boran viaggerà ancora sotto l'identità di Ömer Bakır, l'uomo il cui corpo era stato fatto passare per quello di Boran dopo l'incidente. Sarà necessario mantenere questa falsa identità per evitare che qualcuno scopra che è ancora vivo.

Una volta lasciata l'area aeroportuale, il gruppo si metterà in viaggio verso la tenuta. Durante un controllo stradale della polizia, gli agenti chiederanno informazioni sull'uomo trasportato. Cihan risponderà senza esitare: "È Ömer Bakır. Sono un suo familiare, era in cura in Canada".

La copertura funzionerà e permetterà loro di proseguire senza sollevare sospetti.

Cihan mente ad Alya: Boran è vivo ma lei non lo sa

Proprio durante il controllo stradale, Cihan si troverà ad affrontare un altro imprevisto: l'arrivo di Alya.

La donna noterà immediatamente che qualcosa non va e gli chiederà spiegazioni: "Sei tornato? Perché non mi hai avvisato?".

Alya si accorgerà che Cihan è teso e gli domanderà se ci siano problemi. Lui cercherà di rassicurarla, evitando accuratamente di lasciar trapelare la verità: "Sto bene. Ci vediamo stasera".

Cihan dovrà mantenere il silenzio anche davanti ad Alya, che non immaginerà minimamente che, proprio in quel momento, Boran, suo marito che crede morto, sta rientrando a Mardin a pochi metri da lei.