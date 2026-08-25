Fikriye darà la sua vita per fare da scudo ad Alya e salvarla nelle prossime puntate di Far Away: sarà un momento straziante in cui entrambe si dichiareranno il grande affetto che provano l'una per l'altra.

Le anticipazioni tv rivelano che Alya perderà sua madre proprio quando il loro rapporto stava migliorando. Per lei sarà un grande dolore e Cihan non farà mancare il suo sostegno alla moglie.

L'uscita di scena di Fikriye in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano un momento di grande tensione ed emozione per Alya e Fikriye. Madre e figlia si sono appena ritrovate e Fikriye ha spiegato che è stata in carcere per aver tolto la vita a un uomo che voleva farle del male.

La donna rivelerà ad Alya che non l'ha mai venduta e affidarla ad una famiglia era l'unico modo per saperla al sicuro mentre lei era in prigione. Fikriye otterrà la comprensione di Alya che però faticherà ad avere con lei un rapporto normale. L'odio degli anni trascorsi scomparirà poco a poco, ma sarà difficile recuperare la confidenza. Alya seguirà Fikriye nella sua terapia e si preoccuperà per lei, ma non ci saranno gesti d'affetto tra le due. Nel frattempo, proseguirà la caccia all'omicida di Boran e Cihan troverà una pista molto interessante. Fikriye, infatti, confesserà che è stata lei a dire a Halis che sua figlia era in Canada. I sospetti si concentreranno proprio su Halis che però sembrerà sparito nel nulla.

Gli ultimi istanti di Kadriye

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan metterà i suoi uomini sulle tracce di Halis e finalmente lo troverà. Nel frattempo, Kadriye verrà a sapere dove si nasconde il nemico e dopo aver rubato un'arma a Kaya si metterà in macchina per raggiungere Cihan. Alya temerà per l'incolumità di sua madre e la seguirà, ma tutto finirà in tragedia. Halis scapperà dal suo nascondiglio e si troverà faccia a faccia con Fikriye, ma riuscirà a rubarle l'arma proprio quando arriverà Alya. L'uomo non esiterà a puntarle contro la sua arma e sarà pronto a premere il grilletto contro la donna. Kadriye farà da scudo a sua figlia e la salverà. Alya soccorrerà sua madre ma si renderà conto che la situazione è gravissima.

Cihan assisterà alla scena impotente, mentre sua moglie, in lacrime, ascolterà le ultime parole di Kadriye, felice di aver ritrovato e salvato la sua amata figlia. La donna perderà la vita poco dopo.