Kaya sposerà un'altra nelle prossime puntate di Far Away: dopo l'ennesimo rifiuto di Zerrin il ragazzo darà a Sadakat l'incarico di trovargli moglie.

Le anticipazioni tv rivelano che l'amore di Kaya e Zerrin non riuscirà a vincere l'odio delle famiglie. Lei si sposerà con Demir e dichiarerà di aspettare un figlio da suo marito. Kaya, invece, diventerà il marito di Ipek: entrambi i matrimoni saranno senza sentimento.

Il matrimonio infelice di Kaya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che a Zerrin dovrà sottostare al ricatto di Demir e accetterà di sposarlo.

Il giorno delle nozze, Kaya correrà dalla sua amata ma non riuscirà ad impedire il matrimonio. Zerrin diventerà la moglie di Demir e inizierà una vita infelice con lui. Le cose peggioreranno quando Zerrin scoprirà di essere incinta di Kaya. Nonostante tutto, Demir non lascerà andare sua moglie e dichiarerà a tutti che il bambino che porta in grembo è suo. Il destino di Zerrin sembrerà segnato, anche quando Nadim andrà a casa di Fidet e le dirà della gravidanza. La donna chiamerà subito Sadakat per dirle che Zerrin è incinta e appena la notizia arriverà a Kaya, lui vorrà sapere se il bambino è suo. La ragazza sarà tentata dal dire la verità, ma Demir glielo impedirà con le minacce. Zerrin non ammetterà di aspettare un figlio da Kaya e lui, con il cuore spezzato, le dirà che si farà per sempre da parte.

"Sposerò un'altra", dirà il ragazzo alla sua amata, ma Zerrin resterà sulla sua posizione: "Sposa chi vuoi".

Kaya e Ipek diventeranno marito e moglie

Nelle prossime puntate di Far Away, Sadakat sarà chiamata ad organizzare le nozze di suo filgio Kaya che incontrerà la sua futura sposa, Ipek. Al primo incontro, la ragazza dirà subito a Kaya che non potrà cambiare idea perché suo padre non lo lascerebbe vivere. Lui, però, proseguirà per la sua strada, soprattutto quando Zerrin sarà seduta con Demir allo stesso locale. Nonostante la perplessità di Nare e Cihan che proveranno a farlo ragionare, Kaya arriverà alla cerimonia di fidanzamento. Dopo qualche tempo, Ipek e Kaya convoleranno a nozze e festeggeranno con le famiglie. Zerrin, quindi, sarà condannata all'infelicità.