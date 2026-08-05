Mine terrà in pugno Sadakat e si sistemerà a villa Albora nelle prossime puntate di Far Away: "Ce l'abbiamo fatta", dirà a suo figlio in grembo, "Cihan imparerà ad amarci".

Le anticipazioni tv rivelano che la donna rivelerà di sapere che Deniz è il nipote di Ecmel. Il grande segreto metterà in pericolo la vita del bambino e Alya dovrà andare via con suo figlio. Grazie al ricatto, Mine terrà Sadakat sulla corda e otterrà quello che vuole: un posto d'onore nella grande villa.

Il piano di Mine in Far Away

Le anticipazioni di Far Away annunciano che Mine diventerà protagonista nelle prossime trame.

La donna non si rassegnerà all'idea di aver perso per sempre Cihan e il destino la aiuterà ad agire. Presto Mine scoprirà di essere incinta e questo cambierà decisamente tutto. Quando sarà sicura che il suo bambino non corre pericolo, Mine parlerà con la signora Albora e le rivelerà il suo segreto. Le due donne giungeranno a un accordo: se sarà un maschio, Sadakat accoglierà Mine a casa Albora dalla porta principale. Quando Cihan verrà a sapere della gravidanza dovrà affrontare duramente Sadakat che vorrebbe imporgli le nozze con Mine, ma ne uscirà vincitore.

La vittoria di Mine e la dichiarazione di Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan minaccerà di cacciare Sadakat se non farà un passo indietro con Mine.

La donna, di fronte alla determinazione di suo figlio, sarà costretta a dire a Mine che lei e suo figlio non vivranno mai a villa Albora come le aveva promesso. Questo scatenerà una forte rabbia in Mine che passerà alle maniere forti. La donna andrà alla villa e dirà a Sadakat e Alya che sa che Deniz è il nipote di Ecmel. Il bambino sarà esposto a un grosso pericolo, tanto che Alya sarà costretta a partire con suo figlio. Sadakat per la prima volta sarà dispiaciuta per sua nuora, ma le prometterà che la proteggerà sempre. Cihan, appena saprà tutto, correrà in aeroporto e dichiarerà il suo amore a Alya chiedendole di tornare con lui. Nel frattempo, Mine avrà il suo posto a villa Albora. La donna si sistemerà nella sua stanza e griderà vittoria. A suo figlio, ancora in grembo, dirà: "Ce l'abbiamo fatta, Cihan imparerà ad amarci". La guerra con Alya, però, è appena iniziata.