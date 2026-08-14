Ugur morirà sotto gli occhi di Cihan nelle prossime puntate di Far Away, quando nel tentativo di fuga sarà investito da un'auto.

Le anticipazioni tv rivelano che Ugur stringerà un patto con Mine: lei lo aiuterà a fuggire e lui le dirà il segreto di Sadakat. Il medico morirà, ma lascerà a Mine una chiave grazie alla quale potrà scoprire che Deniz è il nipote di Ecmel.

Il patto di Ugur e Mine in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ugur diventerà sempre più protagonista, perché sarà l'unico a conoscere il segreto degli Albora. Il medico userà la sua informazione per ricattare Alya: "Se non parti con me per il Canada, dirò a Cemel che Deniz è suo nipote".

La donna avrà molta paura per la vita di suo figlio e Cihan la aiuterà come sempre. Albora si metterà sulle tracce di Ugur che però riuscirà a sfuggirgli e a rifugiarsi da Mine. Quest'ultima, cacciata per l'ennesima volta in malo modo da Cihan, griderà vendetta e sfrutterà la sua amicizia con Ugur per provare ad ottenere un posto a villa Albora. La direttrice dell'ospedale offrirà a Ugur ospitalità: in cambio, però, gli chiederà di rivelarle il segreto di Sadakat. Il medico prometterà che le dirà tutto, ma prima dovrà riuscire a lasciare la Turchia. Mine accetterà di aiutare Ugur e non dirà a nessuno che l'uomo è a casa sua; nel frattempo, organizzerà un viaggio in camion per lui. Cihan e i suoi uomini, intanto, impazziranno sulle tracce di Ugur che sembrerà scomparso nel nulla.

La tragica fine di Ugur sotto gli occhi di Cihan

Nelle prossime puntate di Far Away, le informazioni di Ugur faranno gola anche a Demir. Quest'ultimo si metterà a cercare il medico per tenere in pugno gli Albora, proprio quando la fuga sarà pronta. Mine avvertirà Ugur del camion in arrivo, ma qualcosa nel loro piano andrà storto. A un passo dalla fuga, Demir rapirà Ugur e Mine telefonerà a Cihan per avvisarlo. Albora sarà furioso con la sua ex amante che però gli dirà chiaramente che non è più tenuta a dirgli nulla della sua vita, perché glielo aveva chiesto lui. Cihan arriverà sul posto e salverà Ugur da Demir, ma mentre lo convincerà ad andare con lui, il medico proverà a fuggire e arriverà un'auto che lo prenderà in pieno. Ugur perderà la vita, ma il pericolo per Deniz non finirà: nessuno, infatti, saprà che Mine ha la chiave per scoprire il segreto di Sadakat.