Le trame delle nuove puntate di Far Away in programma da lunedì 17 a venerdì 21 agosto in prima visione su Canale 5 rivelano che Cihan rischia la propria vita per salvare quella di suo nipote Deniz, caduto nelle acque del fiume. Alya Smith, invece, apprenderà che sua madre Fikriye è affetta da un brutto male.

Cihan si getta nelle acque del fiume per salvare Deniz

Fikriye farà il suo arrivo alla tenuta dicendo di essere la madre biologica di Alya. Quest'ultima non vorrà avere rapporti con la genitrice e per questo la caccerà dalla tenuta. Cihan, a questo punto, andrà a parlare con la suocera, che gli rivelerà di essere arrivata in Turchia poiché malata di tumore.

Proprio Fikriye accuserà un malore e per questo verrà portata in ospedale. La donna verrà raggiunta da Alya, che chiederà informazioni ai suoi colleghi in merito allo stato di salute della genitrice. La protagonista scoprirà così che Fikriye ha una forma tumorale aggressiva.

Nel frattempo, Deniz farà perdere le proprie tracce. Alya e Cihan si getteranno a capofitto nelle ricerche finché non troveranno il bambino. Quest'ultimo una volta vista madre cadrà nel fiume, rischiando di morire annegato. Cihan si getterà nelle acque per strappare suo nipote da morte certa. Entrambi riusciranno a tornare a riva dopo un faticoso salvataggio.

Anticipazioni Far Away: Cihan e Alya accettano di ospitare Fikriye alla tenuta

Le anticipazioni settimanali di Far Away rivelano che Zerrin si recherà in un locale insieme a Demir. La giovane incontrerà Kaya.

Cihan e Alya, invece, raggiungeranno Fikriye nella sua stanza d'ospedale. Entrambi decideranno di ospitare la donna alla tenuta per tutto il periodo della chemioterapia che inizialmente aveva rifiutato. Sadakat, nel frattempo, chiederà ad Hasan dove si trova Ugur poiché ha intenzione di ucciderlo. Fikriye spierà la conversione e per questo avviserà Alya. Quest'ultima fermerà la suocera prima che compia una pazzia.

Infine giungerà il giorno della circoncisione di Deniz come da tradizione. Tutti parteciperanno all'evento con grande enfasi. La famiglia Albora festeggerà il bambino. Sarà in questa circostanza che Mine si rifarà viva piena di rancore.