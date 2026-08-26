Nelle puntate della seconda stagione della soap turca Far Away, Cihan Albora (Ozan Akbaba) scoprirà che suo fratello Boran (Burç Kümbetlioğlu) è vivo grazie ad Hakan.

Boran ha inscenato la sua morte con l’aiuto di Hakan

Cihan avrà un confronto con Hakan, che gli rivelerà di aver conosciuto il suo defunto fratello Boran in Bulgaria. In particolare, verrà alla luce che quest’ultimo aveva assunto Hakan come guardia del corpo, ed era arrivato a fargli una richiesta, ovvero quella di nasconderlo se un giorno gli sarebbe accaduta qualcosa. Quando Boran è stato aggredito riportando delle gravi ferite, Hakan si è precipitato subito da lui, poiché si trovava nelle vicinanze insieme a un suo scagnozzo.

A quel punto, Hakan mise Boran nella sua automobile, e per far credere che fosse morto decise di vestire con i suoi indumenti un suo collaboratore deceduto durante lo scontro. I telespettatori scopriranno che non apparteneva affatto a Boran, il cadavere presente all’interno della sua bara, al funerale tenutasi a Mardin dopo l’arrivo di sua moglie Alya.

Boran ricoverato in una clinica privata

Cihan quindi verrà a conoscenza che in realtà suo fratello Boran è vivo, ma Hakan gli impedirà di avvisare i suoi familiari, invitandolo a essere prudente. Nello specifico, quest’ultimo sarà convinto che Boran rischierebbe di nuovo la vita, se tutti sapessero che non è morto. A proposito di Boran, si troverà ricoverato in una clinica privata in Canada in stato vegetativo, dopo essere stato in coma per sei mesi.

Per concludere, Cihan sarà determinato a far uscire allo scoperto il fratello maggiore, per consentirgli di riprendere in mano la sua vita.

Riepilogo: Sadakat ha accusato Alya della morte di Boran

Di recente, Sadakat è andata su tutte le furie con la nuora Alya, dopo aver scoperto che Fikriye, la madre della giovane, conosceva Halis. In preda alla rabbia, l’anziana donna si è scagliata contro Alya, ritenendola la colpevole della morte del figlio Boran. Alya si è scontrata con la suocera sin dal suo arrivo a Mardin, per averle proibito di tornare in Canada insieme al figlio Deniz. Tra le due donne non sono mancati battibecchi, nemmeno dopo le nozze tra Alya e il cognato Cihan.