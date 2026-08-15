Far Away cambia orario su Canale 5 a partire da lunedì 24 agosto 2026. La soap turca, uno dei titoli protagonisti del daytime estivo della rete ammiraglia Mediaset, sarà infatti coinvolta nella nuova riorganizzazione della fascia pomeridiana.

La modifica arriva in concomitanza con il ritorno di diversi appuntamenti televisivi e con il progressivo riassetto del palinsesto di Canale 5, destinato a cambiare ancora nelle ultime settimane di agosto.

Far Away, nuovo orario su Canale 5 dal 24 agosto

La novità più importante riguarda dunque l'orario di Far Away.

Secondo il nuovo assetto del daytime, la soap non manterrà la collocazione attuale, ma verrà trasmessa dopo Forbidden Fruit.

La guida ufficiale di Mediaset Infinity indica attualmente Far Away alle 14.45, dal lunedì al venerdì.

Con la riorganizzazione prevista dal 24 agosto, tuttavia, la fascia pomeridiana subirà diversi spostamenti. Le anticipazioni sul nuovo palinsesto confermano che Far Away sarà collocata dopo Forbidden Fruit, modificando quindi la consueta sequenza delle soap turche di Canale 5.

Perché Canale 5 cambia il daytime

Il cambio di programmazione non riguarda soltanto Far Away. Mediaset sta infatti intervenendo sull'intera fascia pomeridiana in vista dell'arrivo dei nuovi appuntamenti della stagione televisiva.

Tra le novità figura Verità nascoste – Il Diario, il nuovo programma affidato a Milo Infante, che contribuisce alla riorganizzazione degli spazi che precedono il nuovo appuntamento pomeridiano.

Per questo motivo alcune soap vengono spostate e gli spettatori dovranno prestare attenzione ai nuovi orari per evitare di perdere le puntate quotidiane.

La soap turca continua a essere protagonista

Il cambio di collocazione non significa dunque uno stop per Far Away. La serie resta un appuntamento fisso del daytime di Canale 5 e continua a raccontare la complessa storia di Alya e Cihan, sullo sfondo delle rivalità e dei conflitti della famiglia Albora.

La trama ruota attorno ad Alya, arrivata ad Albora dopo la morte del marito per seppellirlo e conoscere la sua famiglia.

Il suo ingresso in questo ambiente segnato da faide, segreti e tensioni familiari cambia progressivamente gli equilibri della comunità.

Proprio le vicende dei protagonisti hanno contribuito a trasformare Far Away in uno degli appuntamenti seriali più riconoscibili del pomeriggio di Canale 5.

Cosa cambia per i telespettatori dal 24 agosto

Dal 24 agosto 2026, quindi, chi segue quotidianamente la soap dovrà fare attenzione alla nuova programmazione.

Il punto centrale è che Far Away non va più considerata semplicemente come la soap delle 14.45: la sua collocazione viene modificata all'interno della nuova sequenza pomeridiana. Le informazioni pubblicate sul nuovo palinsesto indicano infatti Forbidden Fruit come appuntamento immediatamente precedente.

La programmazione ufficiale può comunque essere soggetta a variazioni, soprattutto durante la fase di assestamento del palinsesto estivo e in vista della nuova stagione televisiva.

Dove vedere le nuove puntate di Far Away

Oltre alla messa in onda televisiva, Far Away è disponibile anche su Mediaset Infinity, dove sono presenti gli episodi della soap e diversi contenuti dedicati alla serie. La pagina ufficiale indica la produzione come soap opera del 2024 e raccoglie episodi, anticipazioni e clip.

Questo permette agli spettatori di recuperare le puntate anche qualora il nuovo orario di Canale 5 dovesse creare qualche difficoltà nella visione quotidiana.

Il nuovo pomeriggio di Canale 5

Il cambio di orario della soap deve quindi essere letto all'interno di una più ampia trasformazione del daytime di Canale 5.

La rete sta preparando il ritorno di diversi programmi e sta ridisegnando gli spazi dedicati alle soap, all'intrattenimento e all'informazione.

Per il pubblico della serie, la conseguenza più immediata sarà semplicemente un nuovo orario di messa in onda dal 24 agosto.

In sintesi