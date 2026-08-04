Dal 10 al 14 agosto tornano su Canale 5 i nuovo episodi della soap tv turca Far Away (Uzak Şehir in lingua originale). Gli spoiler annunciano che Demir scopre di essere stato truffato dagli Albora in merito ad un carico di sostanza stupefacente e ciò lo manda su tutte le furie. Nel frattempo anche Cihan si rende protagonista di un gesto che manderà su tutte le furie sua madre Sadakat.

Anticipazioni Far Away

In occasione delle nuove puntate di Far Away, le anticipazioni riguardano un piano degli Albora contro Demir. Kadir, Muzaffer e Kaya tendono una trappola agli uomini del malavitoso con lo scopo di ricattarlo.

Nel frattempo Demir scopre che un suo carico di sostanza stupefacente è stato sostituito dalla farina e quindi va su tutte le furie.

Per quanto riguarda gli altri personaggi della dizi, Alya ha scoperto tramite Ugur che il vero padre di Boran è Ecmel. Per Alya i problemi non sembrano finire qui, poiché la donna ha un forte litigio con sua madre e le chiede di andare via. Nonostante la richiesta della figlia, la donna non sembra intenzionata a tornare al suo paese tanto che Alya chiede aiuto a Cihan. Dal canto suo quest'ultimo cerca di convincere Fikriye ad andare da dove è arrivata ed arriva ad offrirgli pure dei soldi, ma la madre di Alya spiega di essere molto malata e che le resta poco tempo da vivere.

Sadakat furiosa

Nella serie non sembra esserci pace neanche per Sadakat.

La matriarca infatti, si oppone al divorzio richiesta da Nare a Cihan: la donna si è consultata con la sua famiglia ed è pronta ad abbandonare la villa degli Albora, visto che Cihan è innamorato di Alya. Sadakat però non riesce ad accettare tale decisione.

Come se non bastasse Cihan decide di cedere alcuni terreni appartenenti alla sua famiglia a Sahin, ma anche in questo caso Sadakat fatica ad accettare la decisione presa da suo figlio.

Dove e quando seguire la dizi

È possibile seguire Far Away tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale alle ore 16:15. Tutti coloro che intendono rivedere i precedenti episodi in streaming e oppure intendono seguire le nuove puntate in totale comodità possono farlo sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity e non serve alcuna registrazione per seguirli.