Nelle puntate della soap turca Far Away che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2026, la dottoressa Alya Smith scoprirà di aver sbagliato a non credere alla sua madre biologica Fikriye, appena i medici le diranno che è molto malata.

Fikriye finisce in ospedale a causa di un malore, Cihan mette in salvo il piccolo Deniz

A seguito del duro confronto con la figlia Alya, la signora Fikriye perderà i sensi a causa di un malore improvviso, e verrà portata in ospedale d’urgenza. Dopo essersi precipitata dalla sua vera madre per accettarsi sulle sue condizioni di salute, Alya verrà a conoscenza che sta combattendo veramente contro un tumore al polmone.

In seguito, il piccolo Deniz farà perdere le sue tracce, ma per fortuna verrà ritrovato da Alya e Cihan. Quest’ultimo interverrà in aiuto del bambino, quando rischierà di annegare nelle acque di in fiume. A quel punto, marito e moglie faranno ritorno a casa insieme al piccolo Deniz. Appena Fikriye uscirà dall’ospedale, Alya e Cihan la inviteranno a stare alla villa con loro, fino a quando non terminerà le cure.

Sadakat vuole uccidere Ugur, Mine si fa viva

Nel contempo, Kaya incontrerà Zerrin insieme a Demir in un locale.

Spazio anche a Sadakat, che esigerà sapere da Hasan dove si trovi Ugur con l’intenzione di ucciderlo: dopo aver ascoltato l’intera conversazione, Fikriye avviserà subito la figlia Alya, la quale sarà intenzionata a fermare la suocera.

Per concludere, gli Albora festeggeranno il giorno della circoncisione del piccolo Deniz, invece Mine si farà viva e sarà ancora molto risentita per la fine della sua relazione con Cihan.

Riepilogo: Fikriye ha rifiutato l’offerta di Cihan

In precedenza, Alya ha respinto sua madre Fikriye, ordinando al marito Cihan di mandarla subito via dalla villa. Poco dopo, Fikriye si è aperta con Cihan, rivelandogli di avere pochi mesi di vita, quando le ha offerto del denaro per convincerla ad andarsene via da Mardin. Tuttavia, Alya è stata convinta che la sua vera madre abbia mentito sulla sua malattia. La dottoressa ha pensato che si tratti di una manipolazione, e ha continuato a odiare Fikriye per averla venduta da bambina.