Nel corso degli episodi della prima stagione di Far Away in onda a breve sui teleschermi di Canale 5, Nare dirà addio a Sahin per rimare al fianco di Ozkan. Cihan, invece, scoprirà che Mine è in attesa di un bambino da lui.

Nare rinuncia a Sahin per stare al fianco Ozkan

Ozkan deciderà di salvare la vita di Nare, donandole una parte del suo fegato. Durante l'intervento, l'uomo avrà un'embolia che metterà a repentaglio la sua vita. Nel frattempo, i dottori informeranno la sorella di Cihan che si rimetterà grazie alla donazione del fegato. La ragazza chiederà a Sadakat e suo fratello il nome di colui che l'ha salvata e loro le risponderanno che si tratta di Ozkan.

Nare rimarrà paralizzata soprattutto quando scoprirà che suo marito si trova in gravissime condizioni dopo aver avuto un problema durante l'operazione.

Col trascorrere dei giorni, la donna riuscirà ad uscire dall'ospedale dopo essersi ripresa perfettamente dall'intervento a differenza di Ozkan. Quest'ultimo soffrirà una nuova embolia che lo lascerà col lato sinistro paralizzato. Ozkan informerà Nare che non vuole che torni da lui solo a causa delle sue precarie condizioni di salute o perché non è libera di amare Sahin. La donna deciderà comunque di restare al fianco del marito, promettendogli di rimanere per sempre al suo fianco. La sorella di Cihan informerà Sahina della sua decisione, lasciandolo distrutto.

Anticipazioni Far Away: Cihan scopre che Mine attende un bambino da lui

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Mine chiederà a Sadakat di portarla in ospedale per paura di perdere il bambino che attende. In clinica, Cihan apprenderà che la sua ex amante è incinta di lui e che sua madre era al corrente di tutto. L'uomo rimarrà profondamente colpito quando scoprirà che attende un maschietto. Cihan accuserà Sadakat di stare usando la gravidanza per rompere le sue nozze con Alya. L'uomo incontrerà poi Mine, alla quale dirà che Alya è la donna con la quale vuole un futuro. Alla fine, Albora deciderà di essere sincero con la madre di Deniz, informandolo della gestazione di Mine.

Sahin ha pregato Nare di salvare Zerrin

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio ad inizio agosto su Canale 5, Sahin ha pregato Nare di salvare Zerrin ma lei non è riuscita a convincerla a non sposare Demir. La figlia di Fidan ha deciso di sacrificarsi per salvare suo fratello. Nonostante questo, Nare ha supplicato Demir a lasciare in pace sua cugina, rivelandogli la verità sulla morte di Seyda. La versione non è stata creduta dall'uomo che è apparso convinto a sposare Zerrin. Ozkan, invece, ha voluto impedire a Sahin di uscire di prigione. L'uomo ha spinto Nare a rivelare a Kaya la verità sulle nozze di Demir.