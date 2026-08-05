Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Zerrin riceverà una notizia destinata a cambiare la sua vita. Dopo aver accusato alcuni malesseri, inizierà a sospettare di essere incinta e acquisterà un test di gravidanza. Il sospetto si farà sempre più forte, spingendola a cercare una conferma che potrebbe stravolgere ancora una volta la famiglia Albora.

Spoiler Far Away: Zerrin ha un malessere, scatta il sospetto sulla gravidanza

Zerrin verrà colta da un forte senso di nausea. Demir, notando il suo malessere, non perderà occasione per provocarla: "Hai la nausea...

sei incinta?". La ragazza cercherà subito di sviare i sospetti con una battuta: "Mi fai venire la nausea solo a vederti", per poi allontanarsi con la scusa di dover andare in farmacia.

Una volta entrata nel negozio, Zerrin chiederà con discrezione un test di gravidanza, cercando di non attirare l'attenzione. All'uscita incrocerà Kaya, che le domanderà il motivo della sua presenza in farmacia. Per evitare che qualcuno inizi a sospettare della gravidanza, Zerrin inventerà una scusa, spiegando di essere lì soltanto per acquistare un antidolorifico perché stressata dagli esami. Il breve incontro aumenterà la sua tensione, nel timore che il suo segreto venga scoperto da un momento all'altro.

Zerrin aspetta una bambino da Kaya, Demir scopre il test

Rimasta da sola, Zerrin effettuerà il test di gravidanza. Il responso sarà positivo e la giovane capirà di aspettare un bambino da Kaya.

Pochi istanti dopo arriverà anche Demir. Insospettito dal suo comportamento, proverà a capire che cosa stia succedendo. "Che cosa stai nascondendo?", le chiederà, cercando di avvicinarsi. Zerrin tenterà di impedirgli di vedere il test, ma sarà troppo tardi.

La giovane non riuscirà più a negare l'evidenza e confesserà: "Sì, Demir. Sono incinta". La rivelazione lascerà l'uomo senza parole e aprirà un nuovo capitolo nella vita di Zerrin. La gravidanza, infatti, rischierà di avere pesanti conseguenze anche per Kaya, che presto potrebbe scoprire di stare per diventare padre, mentre il segreto potrebbe innescare nuovi scontri all'interno della famiglia Albora.