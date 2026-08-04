Cihan correrà in aeroporto da Alya e la bacerà appassionatamente nel finale della prima stagione di Far Away: "Ti amo", le dirà, "Non partire".

Le anticipazioni tv rivelano che la tanto attesa dichiarazione d'amore di Cihan arriverà e travolgerà Alya che tornerà a casa con lui e Deniz. La famiglia sarà più unita che mai.

Mine rovinerà tutto in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Cihan sarà sempre più vicino ad Alya. Dopo aver lasciato definitivamente Mine, l'uomo dedicherà la sua vita a salvare sua cognata dalle varie difficoltà che le si presenteranno davanti.

Con lei affronterà il ritorno di sua madre Fikriye e le starà accanto quando dovrà dirle addio per sempre. Il sentimento tra i due sarà ormai chiaro, ma Cihan aspetterà un po' troppo per fare il primo passo. L'uomo sarà sul punto di dichiarare tutto il suo amore a Alya ma sarà interrotto dall'arrivo di un'infermiera. Poco dopo, Mine dichiarerà di essere incinta di Cihan e rovinerà tutto, perché si alleerà con Sadakat che le prometterà un posto accanto a suo figlio alla villa. Cihan non si dichiarerà ma dimostrerà il suo amore in odo concreto, arrivando a cacciare Sadakat che vorrebbe Alya fuori dalla sua casa. A sua madre, l'uomo imporrà di accettare sua moglie e le dirà che il bambino in arrivo da Mine entrerà alla villa da solo quando vorrà vederlo.

Non ci sarà nessuna speranza per Mine che, costretta a fare un passo indietro, dovrà subire anche il voltafaccia di Sadakat.

La corsa in aeroporto e la dichiarazione mozzafiato

Nel finale della prima stagione di Far Away, Mine griderà vendetta contro Sadakat e la sua famiglia. La donna pretenderà un posto in villa e visto che non lo otterrà con le buone passerà alle minacce. Mine si presenterà a casa Albora e dichiarerà che è a conoscenza del segreto di Sadakat: Boran era figlio di Ecmel e Deniz è suo nipote. Questa informazione metterà in pericolo la vita del bambino e Sadakat, in lacrime, chiederà a Alya di andare via con suo figlio Deniz. La donna non avrà scelta e andrà in aeroporto con suo figlio, ma Cihan non potrà perderli.

L'uomo farà una corsa in aeroporto e fermerà Alya con una dichiarazione d'amore senza precedenti. "Ti amo"; le dirà, "Non partire". Poi, scatterà un bacio passionale davanti a tutti. Alya, Cihan e Deniz saranno pronti a tornare come una vera famiglia.