Le vicende di Far Away entreranno sempre più nel vivo nella puntata in onda martedì 11 agosto su Canale 5. Alcune decisioni destinate a far discutere metteranno i protagonisti davanti a nuove tensioni, mentre un piano studiato nei dettagli rischierà di innescare un altro durissimo scontro. Riflettori puntati soprattutto su Cihan, chiamato a compiere una scelta destinata a dividere la sua famiglia, e su Demir, che finirà inconsapevolmente al centro di una pericolosa strategia.

Cihan sorprende tutti con una decisione inaspettata

Cihan prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole.

L'uomo sceglierà infatti di cedere una parte delle terre a Sahin, una mossa che verrà interpretata da molti come un gesto di apertura ma che scatenerà un'immediata reazione all'interno della famiglia.

A opporsi con forza sarà Sadakat, che non riuscirà ad accettare quanto deciso dal figlio. La donna considererà quella scelta un grave errore e farà fatica a nascondere tutta la propria delusione, dando vita a un nuovo scontro familiare. Le divergenze tra madre e figlio emergeranno ancora una volta con forza, rendendo il clima sempre più teso.

Per Cihan, però, la decisione sembrerà ormai definitiva e sarà disposto a portarla avanti nonostante le critiche e le resistenze di chi gli sta accanto.

Kadir, Muzaffer e Kaya preparano un piano contro Demir

Nel frattempo anche sul fronte di Demir la situazione si farà sempre più delicata. Kadir, Muzaffer e Kaya uniranno le forze e organizzeranno una trappola ai danni degli uomini del loro rivale.

L'obiettivo del loro piano sarà quello di mettere Demir con le spalle al muro e ottenere un vantaggio nei suoi confronti attraverso un ricatto. Si tratterà di una strategia studiata nei minimi dettagli, che potrebbe cambiare gli equilibri dello scontro tra le due fazioni.

Resta però da capire se tutto andrà secondo i loro piani oppure se Demir riuscirà, ancora una volta, a ribaltare una situazione che sembra metterlo in seria difficoltà.

Tra tensioni familiari, scelte controverse e nuovi giochi di potere, la puntata dell'11 agosto promette quindi di regalare momenti ricchi di suspense.

Da una parte Cihan dovrà affrontare la dura opposizione di Sadakat dopo la sua decisione sulle terre, dall'altra Demir si ritroverà inconsapevolmente al centro di un piano che potrebbe complicare ulteriormente il suo futuro.