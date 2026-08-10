Nuove tensioni e giochi di potere saranno al centro della puntata di Far Away in onda martedì 11 agosto alle 16:15 su Canale 5. I protagonisti saranno chiamati a prendere decisioni tutt'altro che semplici, mentre vecchi contrasti familiari torneranno a farsi sentire e un piano contro Demir rischierà di provocare ulteriori conseguenze. L'episodio vedrà soprattutto Cihan compiere una scelta destinata a non passare inosservata e Kadir, Muzaffer e Kaya organizzare una mossa per mettere in difficoltà il loro avversario.

Cihan prende una decisione che manda su tutte le furie Sadakat

Cihan sarà protagonista di una scelta importante. L'uomo deciderà infatti di cedere alcune delle proprie terre a Sahin, una decisione che avrà un effetto immediato sugli equilibri della famiglia.

Sadakat non riuscirà ad accettare quanto stabilito dal figlio e reagirà con grande rabbia. La donna non condividerà le motivazioni che hanno portato Cihan a compiere questo passo e considererà la sua scelta un errore che potrebbe avere ripercussioni anche sul resto della famiglia.

Il confronto tra i due sarà quindi inevitabile. Cihan, però, sembrerà ormai determinato a portare avanti la propria decisione senza lasciarsi condizionare dalle proteste della madre.

Ancora una volta emergerà così la distanza tra il modo di vedere le cose di Cihan e quello di Sadakat. Se la donna continuerà a mettere al primo posto la difesa degli interessi della famiglia, Cihan sembrerà invece intenzionato a seguire una strada diversa, anche a costo di provocare nuove discussioni.

Kadir, Muzaffer e Kaya preparano una trappola per Demir

Parallelamente, un'altra situazione delicata prenderà forma lontano dalle tensioni familiari. Kadir, Muzaffer e Kaya decideranno infatti di unire le proprie forze per mettere in difficoltà Demir.

I tre studieranno un piano contro alcuni degli uomini che lavorano per lui, organizzando una trappola con un obiettivo preciso: riuscire a ottenere materiale utile per poter successivamente ricattare Demir.

La loro strategia potrebbe quindi rappresentare una nuova arma nella difficile contrapposizione con il loro rivale. Resta però da capire se Kadir, Muzaffer e Kaya riusciranno davvero a mantenere il controllo della situazione o se Demir riuscirà a intuire le loro intenzioni prima che sia troppo tardi.

La puntata dell'11 agosto promette dunque di mettere nuovamente in primo piano i conflitti che attraversano Far away. Da una parte Cihan dovrà affrontare la rabbia di Sadakat dopo la scelta di cedere le terre a Sahin; dall'altra, il piano organizzato contro Demir potrebbe aprire un nuovo fronte di scontro.

Due vicende apparentemente separate che potrebbero però contribuire a rendere ancora più instabili gli equilibri tra i protagonisti.