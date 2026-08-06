Momenti drammatici accadranno durante le puntate turche di Far Away in programma prossimamente su Canale 5. Le trame della prima stagione della serie tv raccontano che Deniz rischierà di morire dopo essere caduto nelle acque del fiume. L'incidente avverrà davanti agli occhi di Alya, Sadakat, Kaya e Cihan, il quale deciderà d'intervenire per salvare il nipote.

Deniz fa perdere le proprie tracce

Cihan prometterà a Deniz di portarlo a vedere il pony che gli ha donato. Il bambino si procurerà un po' di carote da offrire all'animale. Deniz apparirà così impaziente di andare a trovare Firfir da telefonare al suo zio.

Nel frattempo, la domestica Ummu si renderà conto che il bambino è scomparso dopo aver fatto merenda. Cihan crederà che Ugur abbia detto ad Ecmel che Boran era suo figlio. L'uomo sospetterà che suo zio abbia deciso di rapire Deniz in quanto suo nipote. Cihan si recherà da Sahin, Zerrin e Fidan per scoprire se sono coinvolti nel rapimento del bambino. Dopo un interrogatorio, l'uomo capirà che i suoi parenti sono estranei alla vicenda. Cihan, a questo punto, rintraccerà il nascondiglio di Ugur dove lo spingerà a confessare se abbia rapito oppure no Deniz. Il cardiologo affermerà di non essere immischiato nella scomparsa del figlio di Alya.

Anticipazioni Far Away: Cihan si getta nel fiume per salvare Deniz

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ummu racconterà a Cihan che la mattina si erano presentati dei venditori ambulanti di frutta e verdura alla tenuta e che il bambino aveva raccontato di voler recarsi a visitare Firfir il prima possibile. Alya, Kaya, Nare e Cihan seguiranno la strada percorsa dai venditori ambulanti fino a trovare Deniz con delle carote in mano per il cavallo. Il bambino cadrà nel fiume dopo aver perso l'equilibrio una volta vista sua madre. Cihan si getterà con suo fratello nelle acque, riuscendo a strappare loro nipote dalla morte. Alya e Sadakat, invece, si stringeranno in un abbraccio di conforto dopo il lieto fine.

Nare ha provato a far cambiare idea a Demir in merito alle nozze con Zerrin

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio agosto in televisione, Zerrin ha accettato di sposare Demir pur di salvare Sahin, rinchiuso in carcere con l'accusa di omicidio. L'uomo ha infatti informato la ragazza di avere in mano una prova capace di scagionare il fratello. Nare è intervenuta nella situazione, provando a far cambiare idea a Demir in merito allo sposalizio con sua cugina. La donna ha raccontato all'uomo la verità sulla morte di Seyda. Ma Demir non ha creduto alla versione raccontata dalla sorella di Kaya, apparendo deciso a vendicarsi di Cihan.