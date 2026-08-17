La settimana dal 24 al 28 agosto di Far Away si preannuncia particolarmente intensa. Le vicende degli Albora continueranno a intrecciarsi con nuovi pericoli e rivelazioni, mentre alcuni personaggi saranno costretti ad affrontare situazioni sempre più difficili. Tra incontri inattesi, minacce con le armi e problemi di salute, non mancheranno momenti destinati a cambiare gli equilibri.

Le ricerche di Ugur portano a una nuova scoperta

Gli uomini di Cihan continueranno a cercare Ugur e, nel corso delle loro ricerche, riusciranno finalmente a rintracciare la sua automobile.

Il ritrovamento della vettura potrebbe rappresentare un elemento importante per capire che fine abbia fatto il medico e soprattutto per ricostruire gli ultimi momenti prima della sua scomparsa.

Nel frattempo, il medico che Mine ha tenuto nascosto riceverà una notizia importante: gli verrà infatti concesso il permesso di lasciare il Paese insieme agli aiuti umanitari. Una possibilità che potrebbe permettergli di mettersi finalmente al sicuro e allontanarsi dalla situazione sempre più pericolosa in cui si è trovato coinvolto.

Alla festa degli aquiloni arrivano incontri inaspettati

Uno degli appuntamenti più movimentati sarà la festa degli aquiloni, che diventerà l'occasione per diversi incontri destinati a creare nuove tensioni.

Nare si troverà faccia a faccia con Sahin, mentre Kaya avrà modo di incontrare Zerrin. Anche Alya sarà coinvolta in un incontro tutt'altro che semplice: durante la festa si ritroverà infatti davanti a sua madre Fikriye.

La presenza della donna riporterà inevitabilmente a galla emozioni e problemi del passato, soprattutto considerando il rapporto tutt'altro che sereno tra madre e figlia.

Fikriye va in carcere e si sente male

Fikriye deciderà di recarsi in prigione per fare visita a Halis. Una volta terminato l'incontro e lasciato il carcere, però, accadrà qualcosa di preoccupante.

La donna sarà colta da un malore proprio mentre Alya si trova nelle vicinanze e assiste alla scena. Un momento che potrebbe far aumentare ulteriormente la preoccupazione della protagonista, già alle prese con una situazione familiare particolarmente delicata.

Le tensioni raggiungeranno poi un livello ancora più drammatico quando Sahin punterà una pistola contro Ozkan. La situazione precipiterà rapidamente e Nare, completamente sconvolta da ciò che sta accadendo davanti ai suoi occhi, reagirà in modo disperato. La donna finirà per spararsi a un fianco, riportando una ferita molto grave. Da quel momento, la priorità sarà una sola: riuscire a salvarle la vita.

Nare ha bisogno di un trapianto urgente

Le condizioni di Nare si riveleranno infatti estremamente serie. Per poter sopravvivere avrà bisogno di un trapianto di fegato nel più breve tempo possibile e la ricerca di un donatore compatibile diventerà una vera corsa contro il tempo.

La situazione sembrerà trovare una possibile soluzione quando verrà scoperto che Kadir possiede il gruppo sanguigno compatibile con quello di Nare.

L'uomo potrebbe quindi diventare la persona in grado di darle una possibilità concreta di sopravvivere.

Ma proprio quando tutto sembrerà andare nella direzione giusta, arriverà un nuovo imprevisto.

Alla vigilia dell'intervento, Kadir verrà colpito dalla febbre e le sue condizioni non gli permetteranno di sottoporsi all'operazione. Il trapianto dovrà quindi essere rimesso in discussione, mentre per Nare ogni minuto diventerà fondamentale.