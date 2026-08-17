Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan farà una scoperta sconvolgente a Istanbul. Dopo aver seguito una nuova pista sul passato di Boran, si troverà davanti a una verità destinata a stravolgere ogni certezza.

Cihan scopre la verità e vola a Istanbul

Dopo gli ultimi sviluppi, Cihan continuerà a indagare sulla vicenda legata alla presunta morte di Boran. Le informazioni raccolte su Emel Bakır e sul misterioso Ömer porteranno a nuovi interrogativi.

Cihan scoprirà alcuni dettagli legati al passato del fratello e inizierà a dubitare che la storia della sua morte sia davvero quella che tutti hanno sempre creduto.

La pista lo condurrà a Istanbul, dove Cihan cercherà di trovare nuove risposte.

Cihan entra in una casa e trova Boran vivo

Una volta arrivato nella struttura sanitaria, Cihan non immaginerà minimamente ciò che sta per vedere. Dopo aver seguito le informazioni ricevute, entrerà in una casa e si troverà davanti a una persona che credeva morta da tempo: suo fratello Boran.

Di fronte alla scoperta, Cihan non riuscirà a credere ai propri occhi. Tutto ciò che ha vissuto dopo la presunta morte di Boran verrà improvvisamente rimesso in discussione.

Boran è vivo: di chi è il corpo sepolto nella tomba?

La scoperta di Boran vivo aprirà una serie di interrogativi. Se il fratello è ancora in vita, chi è l'uomo sepolto nella tomba che tutti hanno creduto essere quella di Boran?

Anche le parole pronunciate da Emel assumeranno un peso completamente diverso. La donna aveva affermato davanti a Cihan: "Quello che è sepolto in quella tomba è mio marito Ömer, non Boran Albora".

Boran è vivo, Cihan cerca chi ha finto la sua morte

Il ritrovamento di Boran non risolverà immediatamente il mistero, ma aprirà una nuova fase della storia. Cihan dovrà capire perché il fratello sia stato creduto morto, chi abbia organizzato la sua scomparsa e chi abbia fatto credere alla famiglia che quella tomba appartenesse a lui.

La verità potrebbe coinvolgere diverse persone che, fino a quel momento, hanno mantenuto il silenzio.

La serie turca Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e su Mediaset Infinity.