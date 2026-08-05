Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Nare vivrà uno dei momenti più difficili della sua vita dopo il delicato trapianto di fegato. Al risveglio, la ragazza chiederà con insistenza l'identità del donatore. Quando scoprirà che a salvarla è stato proprio Özkan, la sua reazione sarà devastante.

Spoiler Far Away, Nare si sveglia dopo il trapianto: 'Chi è il donatore?'

Dopo il delicato intervento, Nare aprirà gli occhi circondata dall'affetto dei suoi familiari. I medici rassicureranno tutti sulla buona riuscita dell'operazione, mentre Cihan e Sadakat cercheranno di tranquillizzarla.

"Stai bene, andrà sempre meglio. Sei viva, grazie a Dio", le dirà il fratello, invitandola a non affaticarsi e a pensare soltanto alla guarigione.

La ragazza, però, si renderà subito conto di essere stata sottoposta a un trapianto di fegato e, ancora provata dall'intervento, domanderà: "Mi hanno fatto un trapianto? Chi mi ha donato il fegato?".

Nare scopre la verità, il fegato è di Özkan

In un primo momento i familiari proveranno a rimandare la risposta: "Ne parleremo più avanti, adesso devi riposare".

Nare, però, insisterà. "È successo qualcosa? Perché non me lo dite?", chiederà con crescente preoccupazione.

Alla fine, davanti alle sue continue domande, i familiari non potranno più mentire: "È stato Özkan.

È grazie a lui se oggi sei viva".

Nare sconvolta, poi la tragica notizia su Özkan

La confessione lascerà Nare sconvolta.

"Perché? Perché Özkan?", domanderà incredula, incapace di accettare che sia stato proprio il marito a salvarle la vita: "Avrei preferito morire".

Le sue parole provocheranno lo sgomento di Sadakat e Cihan, che la inviteranno a non parlare in quel modo e le ricorderanno che è ancora viva proprio grazie al sacrificio di Özkan.

Come se non bastasse, Nare scoprirà anche che il marito versa in condizioni molto gravi. Dopo aver donato parte del fegato per salvarle la vita, Özkan verrà colpito da un'embolia cerebrale durante l'intervento e continuerà a lottare tra la vita e la morte.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.