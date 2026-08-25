Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che Sadakat Albora finirà dietro le sbarre. Dopo essere stata denunciata da Alya per aver messo in pericolo la vita di una paziente, la matriarca verrà portata in commissariato. Sadakat continuerà a proclamarsi innocente e accuserà Alya di aver organizzato tutto per distruggerla.

Per la prima volta, la donna che ha sempre dominato la famiglia Albora si troverà costretta ad affrontare le conseguenze delle proprie azioni. E, davanti a Cihan, finirà anche per confessare una paura che fino a quel momento non aveva mai ammesso.

Sadakat arrestata per il tentato omicidio, accusa Alya

Quando gli agenti arriveranno per portarla in commissariato, Sadakat reagirà con incredulità. La donna negherà di aver cercato di attentare alla vita della paziente e sosterrà che Alya stia cercando di incastrarla: "Io dovrei attentare alla vita di qualcuno? È possibile una cosa del genere? Io sono Sadakat Albora".

Sadakat descriverà Alya come una donna disposta a tutto pur di colpirla. "Questa donna è pericolosa. Oggi accusa me, domani chissà chi accuserà". Alya spiegherà che Sadakat avrebbe messo in pericolo una paziente che avrebbe dovuto operare, nel tentativo di compromettere la sua carriera.

Cihan incastra Sadakat con un video, ma le offre un'ultima possibilità

Cihan avrà una prova decisiva contro sua madre. Per smascherare Sadakat avrà fatto installare una telecamera nel magazzino dell'ospedale, riuscendo a registrare il momento in cui la donna parlava con l'infermiera coinvolta nel suo piano.

Nel filmato la matriarca pronuncerà parole inequivocabili: "Il trattamento di Boran deve continuare. È un'operazione rischiosa e Alya potrebbe rovinarsi".

Dopo averle fatto ascoltare la registrazione, Cihan la lascerà senza parole: "Guarda cosa hai dimenticato, mamma. Ho fatto mettere una telecamera perfino nel magazzino". Cihan le consegnerà la registrazione, dandole tempo fino al giorno successivo prima della deposizione ufficiale: "Guardalo e poi decidi cosa dire al procuratore".

Nonostante la profonda delusione, Cihan dimostrerà di non volerla abbandonare del tutto: "Qualunque decisione prenderai, io sarò dalla tua parte. Perché essere giusti significa questo, mamma".

Sadakat finisce in cella e minaccia Alya, la reazione di Cihan

Una volta rinchiusa, Sadakat si troverà in una posizione diversa da quella a cui è sempre stata abituata. Quando Alya e Cihan si presenteranno davanti alla sua cella, la donna non rinuncerà alle minacce: "Goditi questa libertà finché puoi. Io non resterò qui. Domani potresti essere tu qui dietro queste sbarre".

Cihan, però, proverà a riportarla alla realtà: "Guardati dove sei. Tu sei lì e noi siamo qui. Guarda in faccia i tuoi figli: sono felici?".

La matriarca ammetterà: "Non ho mai avuto paura di nessuno, di niente. Ma adesso ho paura. Ho una paura enorme: quella di perdere i miei figli". Sadakat temerà soprattutto ciò che potrebbe accadere quando Boran si risveglierà e scoprirà tutto quello che è successo in sua assenza.