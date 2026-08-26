Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, svelano che i protagonisti affronteranno un momento di alta tensione. Şahin, sconvolto dopo aver scoperto la verità sul mandante dell'omicidio di Boran e sul passato della sua famiglia, crollerà sotto il peso dei rimorsi. Travolto dal senso di colpa, si spingerà verso un drammatico gesto estremo davanti ai suoi cari.

Far Away anticipazioni: Şahin scopre che il padre ha ordinato l'omicidio di Boran

Davanti a Kaya e agli altri membri della famiglia, Şahin confesserà di sentirsi responsabile di tutto.

"Sono stato io la causa di tutto questo", ripeterà, mentre gli altri proveranno a convincerlo che non è colpa sua.

Ma Şahin non riuscirà a liberarsi da quel peso. "Mio padre è un assassino. Mio padre è l'assassino di Boran", dirà sconvolto, fino a rivelare: "L'ordine di uccidere Boran l'ha dato mio padre".

Il giovane sarà distrutto anche dal fatto di aver creduto alle persone sbagliate, convinto di aver tradito Kaya e la sua famiglia.

Şahin e il gesto estremo tra sensi di colpa e dolore

Il giovane arriverà a quel punto dopo aver accumulato rabbia, dolore e rimorsi. La scoperta sull'ordine dato dal padre per Boran sarà il colpo definitivo: Şahin non riuscirà più a separare le responsabilità del genitore dal proprio senso di colpa.

Sopraffatto dalla disperazione, Şahin arriverà a chiedere a Kaya di punirlo. Si metterà davanti a lui e gli dirà: "Sparami, Kaya. Sono qui davanti a te. Tira fuori la pistola e sparami".

Şahin si spara davanti a Kaya dopo la verità su Boran

Kaya e gli altri proveranno immediatamente a fermarlo. "Şahin, non farlo", gli ripeteranno, ma lui dirà poco prima di compiere il gesto: "Non riesco più a guardarvi in faccia. Perdonami. Perdonatemi tutti".

Convinto di dover pagare per le colpe del padre, Şahin compirà però un gesto estremo: si sparerà. La scena lascerà tutti sotto shock e aprirà una nuova fase della storia di Şahin.

Gli episodi della serie Far Away vanno in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì su Canale 5, alle 15:00 e sono disponibili in diretta streaming o gratis on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.