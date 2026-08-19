Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Alya riuscirà a scoprire il segreto che Cihan sta cercando di nascondere. La donna aveva iniziato a indagare dopo aver notato i comportamenti sospetti di Cihan, intenzionata a scoprire cosa si nascondesse dietro quelle ombre: la sua ricerca la condurrà a una verità che cambierà ogni cosa.

Anticipazioni Far Away: Alya segue Cihan e scopre il suo segreto

Alya noterà che Cihan e gli altri familiari stanno mantenendo il massimo riserbo sul rifugio segreto a Mardin. Inizierà a cercare risposte, convinta che dietro gli strani movimenti dell'uomo ci sia un segreto.

Le sue indagini la porteranno fino al luogo in cui viene tenuta nascosta una persona. Quando Alya arriverà sul posto, Kadir cercherà di impedirle di entrare.

Alya scopre che suo marito Boran è ancora vivo

La verità emergerà davanti agli occhi di Alya: Boran non è morto come tutti hanno creduto per tanto tempo.

La scoperta sarà sconvolgente per lei, considerando che Boran è suo marito e che ha vissuto il dolore della sua presunta morte.

Cihan aveva deciso di mantenere il segreto per proteggere il fratello, che era stato riportato a Mardin dopo essere rimasto per anni lontano dalla sua famiglia.

Dramma per Boran: le sue condizioni peggiorano

L'impatto della scoperta lascerà subito il posto a una profonda angoscia: Boran si trova in stato vegetativo e necessita di assistenza medica continua.

Proprio mentre Alya è sul posto, le condizioni dell'uomo subiranno un peggioramento. Il livello di ossigeno scenderà e sarà necessario intervenire rapidamente.

I medici spiegheranno: "Il livello di ossigeno era sceso. Abbiamo cambiato la maschera, liberato le vie respiratorie e somministrato anche dei liquidi. Per il momento è stabile".

Alya comprenderà così che, sebbene Boran sia vivo, la sua situazione rimane estremamente delicata.

Per scoprire come Alya affronterà questo colpo di scena e cosa deciderà di fare Cihan, non resta che seguire le prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20. Tutti gli episodi già trasmessi sono disponibili anche on demand su Mediaset Infinity.