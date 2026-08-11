Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away raccontano un momento di dolore per Alya. Dopo la morte della madre Fikriye, la giovane si recherà sulla sua tomba per affrontare da sola tutto ciò che sta accadendo nella sua vita. Tra le lacrime, Alya finirà per confessare alla madre il dolore più grande che porta dentro di sé: l'uomo che ama, Cihan, aspetta un figlio da un'altra donna.

Spoiler Far Away: Alya sulla tomba della madre Fikriye

La morte di Fikriye lascerà Alya segnata. La ragazza, infatti, aveva da poco ritrovato la madre e non farà in tempo a ricucire il loro rapporto prima di doverle dire addio per sempre.

Davanti alla sua tomba, Alya si lascerà andare alle lacrime. Proverà a convincersi di poter andare avanti, ma il dolore sarà ancora troppo forte.

"Ho scelto di restare. Ma mi sto logorando sempre di più", confesserà, parlando della difficile situazione che sta vivendo. Alya ammetterà: "Sto cercando di sopravvivere. Ci provo. Ci provo in tua assenza".

Alya disperata: 'L'uomo che amo avrà un figlio da un'altra'

Proseguendo nel suo accorato monologo con la madre, Alya passerà ad affrontare anche i tormenti della sua vita sentimentale. Il suo matrimonio con Cihan si troverà infatti gravemente minacciato dalla gravidanza di Mine. Alya pronuncerà così la confessione più dolorosa: "L'uomo che amo avrà un figlio con un'altra donna".

Per Alya non si tratta soltanto della paura di perdere Cihan. La gravidanza di Mine rappresenta una nuova, insostenibile realtà con cui fare i conti, specialmente dopo aver scoperto che si tratta di un maschio.

La situazione sarà ancora più difficile perché Sadakat considera il nascituro il futuro erede della famiglia Albora e ha già lasciato intendere di voler sfruttare la gravidanza per allontanare Alya dalla villa.

Alya in lacrime per Cihan: 'È un crimine amarti?'

Sopraffatta dal peso di queste rivelazioni, Alya aprirà del tutto il suo cuore di fronte alla tomba di Fikriye, non riuscendo a capire perché amare Cihan debba essere diventato una fonte di così tanta sofferenza: "È un crimine amarti?", si domanderà tra le lacrime.

Nonostante tutto, Alya cercherà di trovare la forza per andare avanti. La sua confessione alla madre sarà anche un modo per liberarsi, almeno per qualche istante, del peso che porta dentro di sé.