Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, in onda su Canale 5, rivelano che Cihan verrà a conoscenza di una verità destinata a complicare la situazione di Kaya e Zerrin. Poco dopo aver fissato la data del matrimonio tra Kaya e Ipek, Cihan scoprirà che il bambino che Zerrin porta in grembo è realmente figlio di Kaya.

Far Away anticipazioni: Kaya e Ipek si sposano, nozze fissate tra un mese

La rivelazione arriverà in un momento particolarmente delicato. Solo pochi minuti prima, Cihan aveva incontrato la famiglia di Ipek per discutere del futuro matrimonio con Kaya.

Kaya confermerà di voler sposare Ipek, anche se chiederà di non organizzare tutto troppo in fretta. Le due famiglie troveranno così un accordo e fisseranno la data delle nozze a un mese di distanza.

Zerrin incinta di Kaya, la verità sulla paternità

La scoperta arriverà durante un incontro con un uomo che sosterrà di essere in possesso di informazioni importanti proprio su Kaya. Cihan accetterà di ascoltarlo: "Il bambino che Zerrin porta in grembo è figlio di Kaya".

Cihan resterà incredulo. Zerrin aveva negato che Kaya fosse il padre del bambino e, fino a quel momento, la situazione sembrava tutt'altro che chiara. L'informatore, però, sarà sicuro di ciò che sta dicendo e aggiungerà che Demir non può avere figli.

Cihan sconvolto, la verità su Kaya cambia tutto

La rivelazione getterà Cihan nello sconforto. Solo pochi minuti prima aveva fissato la data del matrimonio di Kaya e ora si ritroverà a dover affrontare una verità capace di cambiare la situazione.

Confidandosi con Alya, Cihan ammetterà di non sapere più come gestire tutto quello che sta accadendo: "Cinque minuti fa ho fissato la data del matrimonio di Kaya. Ma che cosa mi sta succedendo?".

Alya gli farà presente che Kaya dovrà necessariamente conoscere la verità. "Devi dirglielo", gli suggerirà, ma Cihan apparirà ancora combattuto. Il problema sarà soprattutto capire come reagirà Kaya.

Le nuove puntate di Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5 a partire dalle 16:20, e sono disponibili anche in streaming in diretta e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.