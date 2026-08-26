Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, svelano che Fidan farà una scoperta. Un acceso scontro tra Zerrin e Demir porterà a galla una verità rimasta a lungo nascosta, legata alla gravidanza della ragazza e al reale padre del bambino.

Zerrin cercherà in ogni modo di impedire che il segreto venga rivelato, ma la situazione le sfuggirà di mano.

Far Away anticipazioni: Zerrin lascia Demir, scontro infuocato tra i due

Zerrin, sconvolta, comunicherà di aver preso una decisione sul suo matrimonio. "Ho lasciato Demir", dirà, aggiungendo: "ho fatto quello che avrei dovuto fare molto tempo fa".

La sua scelta provocherà tensioni. Demir arriverà poco dopo. "Sono venuto a prendere mia moglie", affermerà, pretendendo che Zerrin torni con lui. Ma la giovane si opporrà con forza e cercherà di allontanarlo.

Zerrin incinta di Kaya, Fidan scopre il segreto

Il confronto diventerà ancora più drammatico quando Demir farà riferimento alla gravidanza di Zerrin. La ragazza proverà a zittirlo, temendo che possa pronunciare davanti a tutti una verità che fino a quel momento era rimasta nascosta.

"No, Demir, no! Stai zitto!", gli urlerà Zerrin.

La sua reazione sarà talmente improvvisa da attirare l'attenzione di Fidan. Zerrin non si limiterà a chiedere a Demir di smettere: apparirà terrorizzata all'idea che lui possa completare quella frase e rivelare ciò che riguarda il bambino.

A quel punto Fidan inizierà a mettere insieme le parole ascoltate durante il litigio e capirà finalmente il motivo di quella reazione. Demir non è il padre del bambino e la gravidanza di Zerrin è legata a Kaya.

La scoperta non arriverà attraverso una confessione diretta, ma sarà Fidan a capire la verità osservando Zerrin e ascoltando il confronto con Demir.

Il matrimonio di Zerrin e Demir nato per salvare Şahin

La situazione è ancora più complicata se si guarda alla storia del matrimonio tra Zerrin e Demir. La ragazza non ha scelto liberamente di diventare sua moglie: Demir aveva un video che poteva scagionare Şahin, finito in carcere dopo aver ucciso accidentalmente Mahmut durante una colluttazione.

In cambio della consegna della registrazione alle autorità, Demir aveva posto una condizione: Zerrin avrebbe dovuto sposarlo. La giovane, innamorata di Kaya, si era così sacrificata per salvare suo fratello. Persino Fidan aveva insistito perché accettasse quella proposta, convinta che fosse l'unico modo per far uscire Şahin di prigione. Dopo le nozze, infatti, il fratello di Zerrin venne rilasciato.