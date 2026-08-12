Le prossime puntate di Far Away saranno segnate da una svolta che sconvolgerà Kaya: il giovane scoprirà che dietro la morte di Boran si nasconde proprio Nadim. La verità su Nadim farà esplodere la rabbia di Kaya. Convinto che l'uomo abbia tradito la sua famiglia e gli abbia portato via Boran, il giovane penserà soltanto a vendicarsi.

Spoiler Far Away: Kaya vuole uccidere Nadim, l'ordine di Cihan

Cihan comprenderà subito la gravità della situazione e tenterà di fermare Kaya prima che possa raggiungere Nadim. Gli ordinerà più volte di non fare del male a Nadim e di portarlo davanti a lui.

"Non devi toccarlo, Kaya. Hai capito?", gli dirà Cihan, cercando di riportarlo alla ragione.

Kaya, però, sarà ormai fuori controllo. Anche quando Nadim continuerà a dichiararsi innocente, sostenendo di essere stato incastrato, il giovane non gli crederà: "Basta mentirmi. Sei entrato nella nostra famiglia, ci hai traditi e hai ucciso mio fratello".

La rabbia per la morte di Boran avrà ormai preso il sopravvento e nessuno sembrerà riuscire a fermarlo.

Il dramma della scogliera: l'auto di Kaya esplode

Accecato dalla furia, Kaya farà salire Nadim in macchina. Il suo obiettivo sarà portarlo lontano dalla famiglia per affrontarlo senza che nessuno possa intervenire. Zerrin, Demir, Sahin e Cihan capiranno che Kaya sta andando incontro a un gesto irreparabile e si lanceranno al suo inseguimento, determinati a fermarlo prima che sia troppo tardi.

L'inseguimento avrà però un epilogo terribile: proprio mentre Zerrin, Demir, Sahin e Cihan cercheranno di raggiungerlo, l'auto di Kaya uscirà di strada e finirà oltre il bordo della scogliera. La vettura si schianterà nel vuoto, esplodendo pochi istanti dopo. L'esplosione lascerà i familiari senza parole. Davanti all'auto avvolta dalle fiamme, tutti saranno convinti che Kaya e Nadim non possano essere sopravvissuti alla caduta.

Far Away è trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:20. Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Dal 24 agosto, però, la soap cambierà orario: con l'arrivo nel palinsesto del nuovo programma di Milo Infante, l'appuntamento quotidiano sarà anticipato alle 15:45.