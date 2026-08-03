La puntata di Far Away in onda martedì 4 agosto alle 16:15 su Canale 5 porterà i protagonisti a vivere uno dei momenti più delicati delle ultime settimane. Quella che dovrebbe essere la giornata decisiva per il divorzio tra Alya e Cihan finirà infatti per far emergere emozioni che entrambi hanno cercato di tenere sotto controllo fino a questo momento. Parallelamente, anche il rapporto tra Cihan e il dottor Ugur arriverà a un punto di svolta con un faccia a faccia molto atteso.

Il divorzio mette alla prova Alya e Cihan

La causa di divorzio rappresenterà un passaggio fondamentale per il futuro di Alya e Cihan.

La donna continuerà a essere convinta della propria decisione di chiudere il matrimonio, determinata a lasciarsi alle spalle tutto il dolore e le incomprensioni vissute negli ultimi mesi.

Per Cihan, però, quella giornata avrà un significato completamente diverso. Proprio mentre il loro legame sembra destinato a spezzarsi definitivamente, l'uomo non riuscirà più a nascondere ciò che prova realmente per Alya. Alcuni suoi atteggiamenti e il modo in cui si comporterà nei confronti della moglie lasceranno infatti intuire che i suoi sentimenti sono tutt'altro che svaniti.

Sarà quindi un episodio in cui le emozioni rischieranno di avere un peso persino maggiore delle questioni legali. Il divorzio potrebbe infatti trasformarsi nell'occasione per far emergere una verità che Cihan ha tenuto dentro di sé troppo a lungo.

Ugur entra nuovamente in scena

Prima dell'udienza, Cihan accompagnerà Alya al lavoro. Proprio lì i due incontreranno il dottor Ugur, chiamato a presentarsi come testimone a favore della donna.

L'incontro tra Cihan e il medico sarà inevitabilmente carico di tensione. I rapporti tra loro sono stati spesso complicati e questa nuova occasione li metterà nuovamente uno di fronte all'altro.

Resta da capire se il confronto servirà davvero a chiarire una volta per tutte le rispettive posizioni oppure se finirà soltanto per aumentare le incomprensioni. Di certo, la presenza di Ugur in un momento così delicato per Alya e Cihan contribuirà a rendere ancora più intensa una puntata già ricca di emozioni.

Tra sentimenti mai del tutto spenti, una separazione che potrebbe riservare sorprese e un faccia a faccia destinato a far discutere, l'appuntamento del 4 agosto promette quindi di rappresentare uno dei momenti più significativi di questa fase della storia.