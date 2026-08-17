Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Cihan sarà costretto a mettere in discussione una delle poche certezze che gli erano rimaste sulla morte del fratello. Una serie di dettagli e testimonianze faranno crollare le sue convinzioni, dando il via a una caccia alla verità.

Far Away, giallo Boran: Cihan scopre che nella tomba c'è Ömer

Cihan non riuscirà a ignorare le incongruenze emerse intorno alla morte di Boran. La presenza di Emel Bakır e le sue dichiarazioni sulla tomba contribuiranno ad alimentare i suoi dubbi.

La donna aveva sostenuto di essere stata la moglie dell'uomo sepolto nella tomba, per poi precisare che l'uomo lì sepolto si chiamava Ömer e non era Boran Albora.

Le sue parole lasceranno Cihan turbato: "Come sarebbe a dire che non è Boran Albora? Quello sepolto lì è mio fratello Boran Albora".

Cihan inizierà così a chiedersi se dietro la morte del fratello ci sia una verità ancora nascosta.

Il passato di Emel e il contatto con Vurgun

Le indagini permetteranno di ricostruire alcuni dettagli sulla vita di Emel. La donna aveva vissuto per circa dieci anni a Toronto e, dopo essere tornata in Turchia, aveva iniziato a curarsi a Mardin per una grave malattia.

Gli investigatori scopriranno inoltre che Emel aveva avuto frequenti contatti telefonici con Vurgun Çelebi, un uomo che aveva vissuto in Canada e che da alcuni mesi era tornato in Turchia, stabilendosi a Istanbul.

Cihan deciderà di seguire questa nuova pista.

Pista Istanbul: dov'è il vero corpo di Boran?

A Istanbul, Cihan raccoglierà elementi destinati a cambiare la sua ricostruzione degli eventi.

La questione centrale diventerà una sola: se l'uomo sepolto nella tomba non è Boran, dove si trova il suo corpo e che fine ha fatto realmente?

La pista di Istanbul potrebbe permettere a Cihan di comprendere perché sia stato sepolto un altro uomo nella tomba attribuita a Boran e quale ruolo abbiano avuto Emel, Ömer e Vurgun in questa vicenda.

La domanda più importante, però, rimarrà senza risposta: che cosa è successo davvero a Boran?

La serie turca Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.