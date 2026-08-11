Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che l'arrivo del bambino di Mine avrà conseguenze pesanti anche su Deniz. Il piccolo farà sempre più fatica ad accettare i cambiamenti che stanno interessando la sua famiglia. Dopo aver visto la stanza preparata per il bebè, apparirà turbato e, poco dopo, sarà protagonista di un incidente.

Spoiler Far Away: Deniz vede la stanza del nascituro, la paura del piccolo

L'arrivo del figlio di Mine inizierà a modificare gli equilibri all'interno della villa. La famiglia si metterà al lavoro per preparare gli spazi destinati al nascituro e Deniz si troverà davanti a una realtà che fino a quel momento aveva cercato di ignorare.

Mettendo piede nella cameretta in allestimento, il bambino comprenderà che presto arriverà un altro figlio nella vita di Cihan. Per il piccolo non sarà affatto semplice accettare l'idea di dover condividere l'affetto e le attenzioni del padre.

Già in precedenza il piccolo aveva espresso a Cihan le proprie paure, chiedendogli rassicurazioni sul fatto che nessun altro bambino prendesse il suo posto. Cihan cercherà infatti di tranquillizzarlo spiegandogli: "Nessuno al mondo potrà prendere il tuo posto", e promettendogli che Deniz rimarrà sempre il suo primo grande amore nel cuore.

Dramma alla villa: Deniz cade dalle scale, panico per Alya

Nonostante le dolci rassicurazioni del padre, per Deniz la sofferenza legata a questo grande cambiamento resterà forte.

Sopraffatto da questo momento di profonda fragilità emotiva, il piccolo vivrà un vero dramma.

Poco dopo, il bambino sarà coinvolto in un incidente e cadrà dalle scale, facendo precipitare la famiglia nel panico.

La scena si preannuncia drammatica: Alya e Nare accorreranno disperate per soccorrere Deniz, mentre la villa si ritroverà improvvisamente unita nell'angoscia per le condizioni del bambino.

Gli appuntamenti con Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5, con le puntate disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. La programmazione cambierà a partire dal 24 agosto: con l'ingresso nel palinsesto del nuovo programma di Milo Infante, Far Away andrà in onda alle 15:45.