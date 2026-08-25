Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, svelano che Alya entrerà in sala operatoria come donatrice di un rene per Boran al posto di Cihan, decisa a impedirgli di correre il rischio legato al suo aneurisma cerebrale. Ma proprio durante il delicato intervento chirurgico la situazione precipiterà, mettendo a rischio la vita della donna.

Far Away anticipazioni: Alya rischia la vita in sala operatoria per salvare Cihan

Alya sarà determinata a portare a termine la sua decisione. Cihan aveva cercato di impedirle di diventare la donatrice, ma la donna non avrà voluto arrendersi: "Io ti farò vivere.

Farò vivere il nostro amore. Cihan, io non rinuncerò a noi".

Alya ricorderà anche una frase che suo padre le aveva detto: "Sono una fenice. Posso bruciare e ridurmi in cenere, ma ogni volta rinasco".

Ma durante l'operazione la situazione precipiterà. I medici si accorgeranno che la pressione sta scendendo e inizieranno a intervenire rapidamente.

Il cuore di Alya si ferma durante l'intervento

Terminato l'intervento, la famiglia attenderà con ansia notizie sulle condizioni di Boran e Alya. Quando qualcuno chiederà a Cihan come stia Alya, lui risponderà: "Il suo cuore si è fermato".

La notizia getterà tutti nel panico, ma Cihan annuncerà che Alya è ancora viva.

Il rene è stato prelevato e Boran ha ricevuto l'organo, ma il pericolo per Alya non sarà ancora superato.

Alya tra la vita e la morte, la furia di Cihan contro la famiglia

Cihan, vedendo che Alya è andata incontro alla morte, reagirà con rabbia nei confronti della famiglia: "Se le fosse successo qualcosa, cosa sarebbe successo? Avrei potuto sopportare due funerali?".

Per lui, il punto non sarà soltanto il rischio corso da Alya, ma il fatto che nessuno le abbia impedito di entrare in sala operatoria al suo posto.

La lezione di Cihan agli Albora dopo il gesto eroico di Alya

Cihan ricorderà tutto quello che Alya ha fatto nonostante il modo in cui è stata trattata dalla famiglia Albora: "Quella ragazza su cui avete riversato tutto ogni giorno, quella contro cui avete tramato alle sue spalle, ha rischiato la vita per noi".

Cihan ricorderà anche le umiliazioni subite da Alya: "Le avete tagliato i vestiti, l'avete rinchiusa nella villa, le avete portato via suo figlio. E lei cosa ha fatto? Ha messo in gioco la propria vita".

Cihan metterà la famiglia davanti a una promessa: "Quella donna, dopo tutto quello che ha vissuto, ha rischiato la vita per noi. D'ora in poi nessuno venga davanti a me a dire di essere un Albora se non è capace di fare quello che ha fatto lei".