Gli spoiler della prima stagione di Far Away rivelano che Zerrin farà una scoperta capace di cambiare per sempre gli equilibri. La ragazza apprenderà di essere incinta di suo cugino Kaya dopo aver effettuato un test di gravidanza. La novità giungerà a suo marito Demir Baybars, il quale si dirà pronto a crescere il bambino come suo.
Zerrin scopre di attendere un figlio da Kaya
Tutto inizierà quando Demir manterrà la promessa fatta a Zerrin, non costringendola ad avere rapporti intimi nonostante siano legalmente sposati. L'uomo penserà di continuo a Seida, la donna che aveva perso a causa di Cihan.
Intanto, Demir inizierà a sospettare che Zerrin aspetti un bambino da Kaya quando lei accuserà uno svenimento in auto. La ragazza non crederà a tale eventualità fino a quando i malori non la costringeranno a recarsi in farmacia per comprare un test di gravidanza. I telespettatori scopriranno che la sorella di Sahin attende un figlio da Kaya nonostante sia sposata con Demir. La ragazza si troverà in una situazione pericolosa quando suo marito la trascinerà dal dottore dopo averla trovata col test di gravidanza in mano. Zerrin temerà che Demir voglia costringerla ad abortire ma con grande stupore scoprirà che lui vuole sottoporla ad una visita ginecologa da parte di un suo conoscente per valutare le condizioni del feto.
Anticipazioni Far Away: Demir vuole crescere il figlio della moglie come suo
Le anticipazioni di Far Away rivelano che Zerrin supplicherà Demir di concederle il divorzio visto che attende un figlio da un altro. Ma l'imprenditore penserà di crescere il bambino come suo per vendicarsi di tutti i membri della famiglia Albora. Nadin, a questo punto, inviterà suo figlio a ripensarci, non volendo crescere l'erede di Kaya come suo nipote. Demir minaccerà suo padre di non mettere becco nei suoi affari né cercare di fare del male a Zerrin per liberarsi per sempre di lei. La donna si troverà ancora una volta in balia del pericoloso marito.
Nel frattempo, Sadakat cercherà di aiutare Kaya dimenticare Zerrin. La matriarca degli Albora organizzerà un appuntamento romantico tra suo figlio e un'affascinante ragazza di nome Ipek.