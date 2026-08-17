Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano una svolta drammatica per la famiglia Albora. La fuga di Mine rischierà di portare alla luce un segreto rimasto nascosto a lungo, scatenando una catena di eventi dall'esito tragico.

Mine fugge con le prove: Alya la insegue per fermarla

Alya scoprirà che Mine è riuscita a fuggire portando con sé dei documenti importanti. La donna sarà intenzionata a raggiungere Ecmel e a mostrargli le prove che conosce.

Alya avviserà Cihan: "Mine è scappata, Cihan. Sto bene. La sto seguendo".

Cihan cercherà di fermarla: "Alya, non andare da nessuna parte e non seguirla.

Sto arrivando".

La donna, però, non riuscirà ad aspettare. Teme che Mine possa arrivare da Ecmel prima di loro e rivelargli la verità su Deniz.

Scontro Alya-Mine: 'Distruggerò il tuo amore con Cihan'

Quando Alya riuscirà a raggiungere Mine, proverà a convincerla a fermarsi. Le chiederà di ascoltarla e di comprendere le conseguenze di ciò che sta per fare.

Mine, però, non sembrerà intenzionata a cambiare idea. Con i documenti in mano, sarà determinata a raggiungere Ecmel: "Distruggerò il tuo amore con Cihan, la vostra villa e gli Albora".

A quel punto la situazione degenererà rapidamente.

Sadakat fa fuori Mine sotto gli occhi di Alya

Sadakat arriverà sulla scena e interverrà personalmente. Non sarà disposta a permettere che Mine consegni i documenti a Ecmel.

Nonostante le proteste di Alya, Sadakat sparerà a Mine.

Alya assisterà alla tragedia e, sconvolta, le chiederà se abbia davvero ucciso Mine. La risposta di Sadakat sarà agghiacciante: "Ho fatto quello che voi non siete riusciti a fare".

Sadakat senza freni: 'Ho difeso tuo figlio, sono madre'

Sadakat non mostrerà pentimento: "Quella donna sarebbe andata da Ecmel con i documenti. Se non l'avessi fermata, glieli avrebbe consegnati".

La donna arriverà a rivendicare il proprio gesto: "Tuo figlio l'ho protetto io. Questa è la vera maternità".

Per Alya, però, non potrà esserci alcuna giustificazione di fronte a un simile gesto.

Di fronte a tanta spietatezza, Alya minaccerà di denunciarla: "Andiamo alla stazione di polizia.

Ho visto come l'hai fatto. Racconterò tutto".

Sadakat, però, non sembrerà intimorita dalla minaccia. Anzi, ribadirà di aver agito perché convinta di aver salvato Deniz da una possibile separazione. La morte di Mine rischierà così di aprire un nuovo drammatico conflitto all'interno della famiglia Albora: Alya dovrà decidere se denunciare Sadakat per proteggere la verità e la propria coscienza.