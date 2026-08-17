Alya chiamerà Fikriye "Mamma" per la prima volta nelle prossime puntate di Far Away: la donna ne sarà felice ma poi spirerà tra le sue braccia.

Le anticipazioni tv rivelano che Fikriye farà da scudo ad Alya e morirà al suo posto quando Khalis sparerà contro di lei. Sarà un momento di addio molto toccante e madre e figlia saranno vicinissime, anche se per pochi istanti.

Alya e Fikriye: grande ricongiungimento in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che il rapporto tra Alya e sua madre Fikriye inizierà a farsi intenso quando si scoprirà la malattia della madre.

Per Alya sarà molto difficile rimanere indifferente di fronte alla sofferenza di Fikriye anche se cercherà sempre di mantenere le distanze da lei. Anche il rapporto tra Cihan e sua suocera diventerà molto più disteso: Fikriye gli dirà che si fida molto di lui: "Proteggi mia figlia e imo nipote", gli dirà. I due saranno interrotti dall'arrivo di Kadir che annuncerà che hanno trovato Khalis, potenziale assassino di Boran. Cihan correrà con i suoi uomini e Fikriye parlerà con Alya, come se fosse l'ultima volta. La madre consegnerà a sua figlia degli orecchini e le dirà che deve fidarsi di Cihan. Con le lacrime agli occhi, Fikriye saluterà Alya e poi verrà a sapere da Hassan dov'è il nascondiglio di Khalis.

La donna, senza farsi vedere da nessuno, romperà l'armadio degli Albora, prenderà un'arma e andrà via in macchina.

L'ultimo faccia a faccia con Khalis

Nelle prossime puntate di Far Away, Cihan e i suoi uomini circonderanno il nascondiglio di Khalis che si darà alla fuga. Albora inseguirà a piedi il fuggiasco che una volta in strada si troverà faccia a faccia con Fikriye, arrivata lì con la sua auto. La donna fermerà Khalis con la sua arma per costringerlo a confessare e poco dopo arriverà anche Alya. La dottoressa proverà a disarmare sua madre, ma la pistola finirà nelle mani di Khalis che alzerà subito la mira contro Alya. Fikriye farà da scudo a sua figlia e sarà colpita a distanza ravvicinata.

Poco prima di morire, Fikriye sentirà finalmente Alya chiamarla mamma e con un filo di voce dirà la sua felicità "Sono anni che aspetto questa parola", dirà Firkiye, "Ti amo e sono fiera di te". Poco dopo, la donna spirerà tra le braccia di Alya che sarà disperata.