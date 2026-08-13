Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Alya prenderà una decisione per proteggere Deniz. Dopo aver scoperto che Mine conosce il segreto legato alle origini del bambino, e temendo che possa raccontare tutto a Ecmel, Alya crederà che l'unico modo per mettere al sicuro suo figlio sia lasciare la villa.

Anticipazioni Far Away: Mine scopre il segreto di Boran, Alya va nel panico

La scoperta di Mine arriverà dopo il ritrovamento di alcune informazioni legate a Uğur. La donna comprenderà così che dietro il passato di Boran si nasconde una verità che riguarda direttamente anche Deniz: Boran è il figlio di Ecmel e Deniz è suo nipote.

Mine minaccerà di raccontare tutto a Ecmel se Alya non lascerà la villa.

Alya si troverà improvvisamente davanti a una situazione che potrebbe mettere in pericolo Deniz. L'idea che Ecmel possa scoprire tutto convincerà Alya a non sottovalutare più la situazione: la priorità diventerà tenere Deniz lontano da qualsiasi possibile conseguenza.

Ecmel alla villa, Alya in fuga con Deniz

A rendere tutto ancora più pericoloso sarà la presenza di Ecmel, appena uscito dal carcere. L'uomo arriverà fino alla villa, mentre Sadakat sarà terrorizzata dalla possibilità che possa scoprire il segreto.

Alya arriverà così alla conclusione che rimanere nella tenuta sia ormai troppo rischioso e valuterà di allontanarsi insieme a Deniz prima che la situazione possa precipitare.

Alya vuole fuggire, ma Cihan la ferma

Alya confiderà a Cihan i suoi timori e gli farà capire di essere ormai arrivata a una decisione difficile. Per lei non si tratterà soltanto di proteggere il proprio matrimonio o di evitare un nuovo scontro con Mine: in gioco ci sarà la sicurezza di Deniz.

Alya sarà convinta che allontanarsi sia l'unica soluzione possibile: "Devo andare. Devo proteggere mio figlio."

Cihan reagirà immediatamente al progetto di Alya, cercando di convincerla che esiste un'altra soluzione per tenere Deniz al sicuro: "Non andrai da nessuna parte. Io proteggerò quel bambino, te l'ho promesso".

Alya se ne va? Cihan durissimo: 'Non ti perdonerò'

Alya gli spiegherà che non potrà rischiare che Ecmel scopra il segreto e che, per quanto dolorosa possa essere la sua scelta, preferirà allontanarsi dalla villa piuttosto che mettere Deniz in pericolo.

Cihan, invece, le farà capire che non vorrà perderla e soprattutto non vorrà che lei porti via il loro figlio.

"Se te ne vai, non ti perdonerò", le dirà Cihan.

La risposta di Alya sarà sorprendente: "Io ti perdono per tutto. Tu non perdonarmi".