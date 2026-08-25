Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, svelano che la situazione di Boran arriverà a un punto drammatico. L'intervento per salvargli la vita verrà programmato per la mattina successiva e Cihan si offrirà come donatore di rene. I due interventi dovranno essere eseguiti contemporaneamente per consentire l'immediato trapianto. Ma proprio prima dell'operazione, una verità nascosta rischierà di mandare all'aria l'intero piano.

Trapianto da Cihan a Boran, il piano di Yalçın per il rischioso intervento

Yalçın spiegherà alla famiglia come si svolgerà l'intervento: "Domani mattina presto inizieremo l'intervento.

Preleveremo il rene da Cihan e contemporaneamente lo trapianteremo a Boran".

Le due operazioni si svolgeranno in sale diverse. La durata prevista sarà di circa sei ore.

Alya blocca il trapianto di Cihan per un aneurisma al cervello

La situazione cambierà quando Alya apprenderà un dettaglio che Cihan e gli altri avevano tenuto nascosto: "Cihan non può essere il donatore. Non entrerai in quell'intervento".

Alya rivelerà la ragione: "Ha un aneurisma di circa due centimetri nel cervello. Sapete cosa significa? Che potrebbe non risvegliarsi dall'anestesia".

Cihan rischia la vita per Boran, Alya si offre come donatrice

Cihan, però, non cambierà idea. Quando Alya gli dirà che non permetterà che entri in sala operatoria, l'uomo opporrà un netto rifiuto.

"La probabilità che io viva è del cinquanta per cento. Ma se io non entro, Boran morirà", affermerà Cihan.

Alya proverà a fermarlo anche minacciando di denunciarlo agli organi competenti, ma Cihan resterà fermo sulla propria decisione. A quel punto, Alya farà una proposta: "Sono compatibile. Ho fatto tutti gli esami. Sono compatibile anch'io. Sarò io la donatrice".

Cihan, però, rifiuterà.

"Alya è mia moglie. Non permetterò che le succeda nemmeno la cosa più piccola", dirà Cihan: "Quello che succederà a lei, succederà a me".

Sadakat sconvolta dal piano di Cihan, scattano i preparativi per il trapianto

Sadakat sarà sconvolta: "Non posso perdere entrambi i miei figli".

Cihan, però, non permetterà che la paura della madre cambi la decisione presa. Ordinerà a Yalçın di procedere con i preparativi come stabilito.