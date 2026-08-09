Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Kaya prenderà una decisione dopo aver avuto la conferma che il figlio portato in grembo da Zerrin non è suo. Convinto di aver perso la donna che ama, annuncerà alla famiglia di voler sposare un'altra donna.

Spoiler Far Away: il figlio di Zerrin non è di Kaya, lui decide di sposarsi

Dopo aver affrontato Zerrin e averle chiesto ancora una volta la verità sul bambino che porta in grembo, la ragazza gli confermerà che il padre è Demir (e non Kaya).

Per Kaya sarà un colpo molto duro: "Non riesco a togliermela dalla testa.

Impazzirò", confesserà amareggiato, incapace di accettare la fine della loro storia. Sopraffatto dal dolore, il giovane maturerà una risoluzione e annuncerà ai suoi: "Ho deciso che mi sposerò".

La madre frena Kaya sulle nozze: 'Sei solo ferito'

La decisione di Kaya lascerà i familiari preoccupati. La madre capirà che il figlio sta reagendo al dolore e cercherà di fargli cambiare idea.

"Ti stai comportando così perché sei ferito. Pensi davvero che sposarti ti farà dimenticare Zerrin?", gli farà notare, invitandolo a concedersi del tempo prima di compiere un passo tanto importante. Anche gli altri cercheranno di convincerlo a non prendere decisioni affrettate. Kaya, però, sarà irremovibile: nella sua mente, il matrimonio rappresenta l'unico modo per chiudere definitivamente con il passato.

La madre cerca moglie a Kaya, lui detta le condizioni

Capito che il figlio non tornerà sui suoi passi, la madre finirà per assecondarlo e prenderà in mano la situazione, iniziando a cercare una possibile sposa. Dirà di aver già fatto delle ricerche e nominerà alcune famiglie importanti della zona.

Il giovane, però, chiarirà di non essere interessato all'origine della donna che sposerà: "Non mi interessa da dove viene. Per me deve essere solida e stare in piedi da sola".

Gli appuntamenti con Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5, con le puntate disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. Attenzione però al cambio orario: dal 24 agosto la soap vi aspetterà alle 15:45, subito prima di Verità nascoste - Il diario, il nuovo programma condotto da Milo Infante.