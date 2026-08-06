Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Mine spiazzerà Sadakat con una confessione. La dottoressa affronterà la donna facendo una rivelazione sulla sua gravidanza, destinata a riaccendere le tensioni nella famiglia Albora.

Mine teme di perdere il bambino, Sadakat nota il malessere

Prima del confronto con Sadakat, Mine si sottoporrà a una visita di controllo dopo aver accusato dolori e contrazioni. Il medico le comunicherà che il feto non presenta anomalie e che la gravidanza procede regolarmente, pur invitandola alla massima prudenza.

"Il bambino sta bene, ma il rischio di aborto c'è ancora. Devi riposare e seguire la terapia", le raccomanderà, prescrivendole dei farmaci e invitandola a evitare qualsiasi sforzo.

Poco dopo, però, Mine si imbatterà in Sadakat, che noterà il suo stato di agitazione e prenderà di petto la donna per capire cosa stia nascondendo.

Mine confessa a Sadakat: 'Sono incinta di Cihan'

Mine confesserà di essere incinta e chiarirà subito chi è il padre del bambino. "Questo bambino è di Cihan", dirà senza esitazione, spiegando di non aver ancora informato l'uomo della gravidanza. La donna racconterà di aver preferito mantenere il segreto perché, dopo la separazione da Cihan e l'ostilità dimostrata da Sadakat nei suoi confronti, ha avuto paura che qualcuno potesse mettere in pericolo il piccolo.

Le sue parole susciteranno la reazione di Sadakat: "Se il bambino è davvero di Cihan, né io né lui gli faremo mai del male".

Anticipazioni Far Away: Mine sfida Sadakat, trema il matrimonio di Alya e Cihan

Mine, però, non si fermerà alla semplice confessione. Con tono provocatorio, sosterrà di essere convinta che il bambino sia un maschio e che la sua nascita possa cambiare il futuro della famiglia Albora. "Non voglio mettere al mondo un figlio come l'amante di Cihan. Ma se sarà un maschio, gli darò un erede", dirà a Sadakat.

Poi rincarerà la dose: "So quanto desideravate un nipote maschio. Sento fin nelle ossa che il bambino sarà un maschio. Porto in grembo l'erede di Cihan".

Le parole di Mine lasceranno Sadakat senza replica.

La dottoressa arriverà persino a insinuare che, davanti alla nascita di un erede maschio, Alya potrebbe decidere di porre fine al suo matrimonio con Cihan, aprendo così un nuovo fronte nello scontro tra le due donne.