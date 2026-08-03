Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Nare arriverà a un punto di non ritorno dopo il rifiuto del divorzio da Özkan: sconvolta dalla decisione del giudice e dal tradimento della madre Sadakat, la giovane compirà un gesto estremo che lascerà tutti con il fiato sospeso.

Spoiler Far Away: Sadakat tradisce Nare, il giudice nega il divorzio

L'udienza si concluderà nel peggiore dei modi per Nare. Chiamata a testimoniare, Sadakat prenderà le difese di Özkan davanti al giudice.

La donna racconterà di essersi inizialmente opposta al matrimonio, ma sosterrà che il genero si sia sempre comportato bene con la moglie: "È un brav'uomo.

Mia figlia si pentirà di aver chiesto il divorzio. Tra loro ci sono solo problemi di poco conto".

Quelle parole si riveleranno decisive. Il giudice stabilirà che non esistono elementi sufficienti per dimostrare l'irreparabile crisi del matrimonio e respingerà la richiesta di divorzio presentata da Nare.

Nare furiosa contro Sadakat: 'Tu non sei mia madre'

All'uscita dal tribunale, Nare perderà il controllo.

La giovane, in lacrime, affronterà Sadakat, accusandola di averle distrutto la vita con la sua testimonianza: "Tu non sei mia madre. Perché mi hai fatto questo? Una madre non si comporta così con sua figlia".

Sadakat proverà a giustificarsi sostenendo di aver agito soltanto per il suo bene, ma Nare non vorrà più ascoltarla.

Nare si spara all'addome, dramma per gli Albora

Proprio nel piazzale esterno del tribunale, la situazione precipiterà: Özkan tenterà di riportare Nare a casa con la forza, rivendicando davanti a Kaya il diritto di portare via sua moglie.

Şahin interverrà immediatamente per difendere la donna e tirerà fuori una pistola, mentre tutti cercheranno di evitare che la situazione degeneri.

Nel caos generale, con le due famiglie ormai una contro l'altra, Nare compirà un gesto estremo. La giovane afferrerà l'arma e si sparerà un colpo all'addome, lasciando senza parole Şahin, Özkan, Kaya e la stessa Sadakat.

Le anticipazioni non chiariscono subito quali saranno le conseguenze del drammatico gesto, ma la vita di Nare resterà appesa a un filo e quanto accaduto segnerà profondamente la famiglia degli Albora.