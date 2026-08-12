Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Nare sposerà Şahin in gran segreto. La giovane, convinta che non ci siano altre possibilità per vivere il suo amore, organizzerà una cerimonia clandestina con l'aiuto di Alya.

Anticipazioni Far Away: Nare sposa Şahin in gran segreto

Nare confiderà ad Alya: "Domani io e Şahin ci sposiamo. Sarà tutto in gran segreto".

Alya resterà sorpresa dalla notizia e chiederà a Nare perché abbia deciso di compiere un passo così importante senza coinvolgere la famiglia. Nare spiegherà di non vedere alternative per coronare il suo sogno d'amore: "Altrimenti non riusciremo mai a stare insieme".

Nare sarà consapevole dei rischi, ma ormai non sembrerà disposta a rinunciare alla propria felicità.

Nare in abito da sposa: la toccante richiesta ad Alya

Alya, quando vedrà Nare vestita da sposa, non riuscirà a nascondere l'emozione.

Nare, a sua volta, le confiderà quanto sia importante averla accanto proprio in quel momento: "Oggi avrei voluto averti al mio fianco più di ogni altra cosa. Ma adesso sei qui e questo mi basta".

La giovane le farà poi una richiesta particolare: "Voglio che sia tu l'unica persona ad accompagnarmi fuori da questa casa".

La fuga di Nare e le nozze con Şahin

Quando arriverà il momento di lasciare la casa, Nare dovrà fare attenzione a non farsi scoprire. Şahin sarà già arrivato e cercherà di raggiungerla senza attirare l'attenzione degli altri.

I due riusciranno così ad allontanarsi indisturbati verso il luogo prescelto.

Nare e Şahin si sposano, è ufficiale

Una volta raggiunto il luogo della cerimonia, Nare e Şahin si troveranno uno di fronte all'altra. Il matrimonio verrà celebrato alla presenza dei testimoni.

Il celebrante chiederà prima a Şahin: "Accetti Nare Albora come tua moglie, senza alcuna pressione o influenza e per tua libera volontà?". La risposta sarà un deciso "Sì".

La stessa domanda verrà rivolta a Nare, che confermerà a sua volta la propria scelta: "Sì".

Dopo aver ricevuto anche il consenso dei testimoni, il celebrante pronuncerà la formula ufficiale: "Vi dichiaro marito e moglie".

Far Away va in onda, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 alle ore 15:45.