Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che il destino di Özkan sarà tragico. Dopo aver donato parte del fegato a Nare e averle permesso di ricevere il trapianto di cui aveva bisogno, l'uomo sembrerà inizialmente fuori pericolo. La situazione però precipiterà e Özkan morirà in ospedale, lasciando Nare sconvolta.

Spoiler Far Away: tragedia per Nare, Özkan muore dopo averla salvata

Dopo il trapianto, Özkan si troverà ad affrontare un grave problema di salute. Un ictus lo colpirà provocandogli la paralisi della parte sinistra del corpo.

Nonostante le difficoltà, Özkan continuerà a pensare a Nare e le prometterà che non la abbandonerà. Il quadro clinico, tuttavia, peggiorerà all'improvviso.

Nare si recherà in ospedale per incontrarlo e, non trovandolo nella sua stanza, inizierà a preoccuparsi. Chiederà insistentemente dove sia Özkan, ma inizialmente nessuno riuscirà a darle una risposta.

Quando la donna verrà fatta sedere, capirà che è successo qualcosa di grave. Un coagulo provocherà un'ulteriore complicazione e, nonostante tutti i tentativi dei medici di salvarlo, Özkan morirà. "È improvvisamente peggiorato. Hanno fatto tutto il possibile", le spiegherà Alya.

Nare distrutta dal sacrificio di Özkan

La scomparsa di Özkan sarà devastante per Nare, schiacciata dalla consapevolezza che l'uomo ha messo a rischio la propria vita pur di permetterle di sopravvivere.

Poco prima della tragedia, infatti, la donna gli aveva confessato con commozione: "Io devo la mia vita a te. Se non ci fossi stato tu, io non sarei qui".

Nare sulla tomba di Özkan tra ultime parole e lacrime

Proprio a causa di quel debito di vita, Özkan le aveva chiesto di scegliere se andare avanti o rimanere al suo fianco, e lei gli aveva promesso che non se ne sarebbe andata.

"L'ultima volta che ci siamo visti mi ha detto di vivere e andare avanti, oppure di restare per sempre al suo fianco. Io gli ho detto che sarei rimasta", ricorderà Nare tra le lacrime davanti alla tomba. La sua sofferenza sarà accompagnata da un rimpianto: capirà che quella promessa nasceva solo dalla gratitudine per il trapianto e avrebbe voluto poter restare accanto a Özkan per vero amore, non per debito di riconoscenza.