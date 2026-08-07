La nuova settimana di Far away si aprirà con un episodio destinato a cambiare gli equilibri all'interno della famiglia Albora. Nella puntata in onda lunedì 10 agosto alle 16:15 su Canale 5, saranno soprattutto Nare e Cihan a finire al centro della scena, mentre anche Kaya sarà protagonista di un gesto che potrebbe avere conseguenze imprevedibili.

Nare annuncia il divorzio, Sadakat si oppone

Dopo settimane segnate da tensioni e sofferenze, Nare deciderà di non rimandare più una scelta che considera inevitabile. Riunirà la famiglia e comunicherà apertamente la propria intenzione di mettere fine al matrimonio, convinta che quella sia ormai l'unica strada possibile per riprendere in mano la sua vita.

La notizia provocherà reazioni molto diverse tra i presenti. Se da una parte Nare mostrerà tutta la sua determinazione, dall'altra dovrà fare i conti con la netta opposizione di Sadakat. La donna, infatti, non condividerà affatto questa decisione e cercherà in ogni modo di impedirle di arrivare al divorzio, convinta che una separazione possa compromettere gli equilibri della famiglia.

Il confronto tra madre e figlia sarà particolarmente acceso e metterà ancora una volta in evidenza le profonde differenze di vedute che le separano.

A sorpresa, però, Nare troverà un alleato importante. Cihan deciderà infatti di sostenerla senza esitazioni, dimostrando di rispettare la sua volontà e il suo diritto di scegliere il proprio futuro.

Il giovane non si limiterà a prendere posizione durante la discussione, ma proporrà anche un passo concreto: incontrare Erol per avviare ufficialmente tutte le pratiche necessarie al divorzio.

Una scelta destinata ad alimentare nuove tensioni all'interno della famiglia e che potrebbe avere importanti conseguenze anche nelle prossime puntate.

Kaya riesce a fuggire e raggiunge Demir

Nel frattempo, anche Kaya sarà protagonista di un momento decisivo. Il ragazzo riuscirà infatti a lasciare la villa, allontanandosi senza dare spiegazioni.

La sua fuga non sarà casuale: una volta riuscito a scappare, si recherà direttamente da Demir. Le ragioni che lo spingeranno a cercarlo renderanno ancora più intricata una situazione già molto delicata e apriranno la strada a nuovi sviluppi destinati a coinvolgere diversi protagonisti della serie.

Tra decisioni difficili, scontri familiari e nuovi colpi di scena, la puntata di lunedì 10 agosto promette quindi di dare il via a una settimana ricca di emozioni. Da una parte Nare proverà finalmente a riprendere in mano il proprio destino, trovando il sostegno di Cihan ma anche l'opposizione di Sadakat; dall'altra Kaya compirà una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri della storia e rendere ancora più imprevedibili gli episodi successivi.