La puntata di mercoledì 12 agosto di Far Away porterà nuovamente la tensione alle stelle. Le vicende degli Albora si intrecceranno infatti con una situazione sempre più pericolosa legata al traffico di droga, mentre Alya riceverà una rivelazione destinata a cambiare la sua percezione di una parte importante del proprio passato.

Demir scopre la sostituzione del carico

Demir verrà a conoscenza di quanto accaduto al carico di droga destinato ai suoi affari. L'uomo scoprirà infatti che gli Albora hanno escogitato uno stratagemma per sostituire la merce con della semplice farina.

La scoperta farà esplodere la rabbia di Demir. Il suo piano è stato compromesso e l'uomo non prenderà affatto bene quello che considera un affronto diretto. La situazione potrebbe quindi diventare ancora più pericolosa, soprattutto perché Demir difficilmente sarà disposto a lasciar correre.

Gli Albora dovranno dunque fare attenzione alle possibili conseguenze della loro mossa. Quello che sembrava un modo per ingannare il rivale rischia infatti di trasformarsi in un nuovo motivo di scontro.

Ugur rivela ad Alya un segreto sul passato di Boran

Nel frattempo Alya sarà coinvolta in una vicenda completamente diversa, ma altrettanto sconvolgente. Ugur le chiederà di incontrarlo perché avrà qualcosa di molto importante da comunicarle.

Durante il loro confronto, il medico le farà una rivelazione destinata a lasciarla senza parole: il vero padre di Boran sarebbe Ecmel.

Una verità particolarmente pesante, che potrebbe costringere Alya a rimettere in discussione molte delle certezze che ha avuto fino a quel momento. La rivelazione di Ugur potrebbe infatti aprire nuovi interrogativi sulla storia di Boran e sui rapporti che hanno coinvolto le diverse famiglie.

Alya si troverà quindi davanti a un'informazione difficile da assimilare e soprattutto da ignorare. Cosa significherà questa scoperta per lei e per tutti coloro che sono coinvolti nella vicenda?

La puntata di mercoledì promette così di muoversi su due fronti: da una parte la furia di Demir, che scoprirà di essere stato ingannato dagli Albora, dall'altra la sconvolgente confessione di Ugur, pronta a riaprire una pagina delicata del passato di Boran. Una combinazione che potrebbe portare a conseguenze importanti nei prossimi episodi.