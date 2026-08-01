La settimana di Far Away si aprirà con un episodio in cui saranno soprattutto le decisioni difficili a cambiare gli equilibri tra i protagonisti. Nell’appuntamento previsto per lunedì 3 agosto, dalle 16:15 su Canale 5, Alya proverà a trasformare la sua volontà di separarsi da Cihan in qualcosa di concreto, mentre intorno a Zerrin emergeranno nuovi particolari sul matrimonio con Demir. Due vicende apparentemente distinte finiranno così per avere qualcosa in comune: sia Alya sia Zerrin si troveranno davanti a scelte capaci di condizionare profondamente il loro futuro.

Se la prima cercherà di ottenere maggiore libertà allontanandosi dal marito, la seconda continuerà invece a portare sulle proprie spalle un peso che soltanto poche persone conoscono.

Alya passa dalle parole ai fatti

Per Alya non sarà più sufficiente manifestare il desiderio di chiudere il matrimonio. La donna vorrà capire quali possibilità abbia realmente a disposizione per ottenere il divorzio e per questo si rivolgerà all’avvocato Talat. Durante il loro confronto, Alya gli illustrerà la situazione e gli chiederà di predisporre un incontro al quale partecipino anche Cihan ed Erol. L’intenzione sarà quella di portare la questione su un terreno più concreto e affrontare direttamente gli ostacoli che impediscono alla separazione di andare avanti.

Il faccia a faccia diventerà particolarmente delicato quando verrà tirata in ballo Mine.

Nel corso dell’incontro, Talat farà capire a Cihan di essere stato informato da Alya della relazione che l’uomo ha avuto con Mine. Si tratterà di un elemento tutt’altro che secondario, perché la vicenda potrebbe diventare parte della battaglia legale tra marito e moglie. L’avvocato, tuttavia, prospetterà una strada attraverso la quale evitare di portare questo aspetto della loro vita privata davanti al tribunale. La condizione sarà legata proprio alla posizione di Cihan: se accetterà di concedere il divorzio ad Alya, la relazione con Mine non verrà utilizzata nella causa. Cihan si troverà quindi davanti a una scelta molto chiara.

La determinazione di Alya dimostrerà ancora una volta quanto la donna sia intenzionata a cambiare la propria vita e a trovare una via d’uscita da un matrimonio diventato sempre più complicato.

Sahin teme che Zerrin non sia libera di scegliere

Mentre Alya sarà impegnata sul fronte del divorzio, un’altra situazione familiare diventerà sempre più preoccupante. Sahin inizierà infatti a nutrire forti dubbi sulle reali intenzioni di Zerrin. Il comportamento della ragazza e la sua disponibilità a sposare Demir non lo convinceranno affatto. Secondo Sahin, dietro quella decisione potrebbe esserci qualcosa che Zerrin non sta raccontando. Il suo sospetto sarà preciso: Ecmel e Fidan potrebbero esercitare delle pressioni sulla giovane affinché accetti un matrimonio che, in condizioni differenti, non sceglierebbe.

La preoccupazione di Sahin aumenterà e lo porterà a cercare di comprendere cosa stia realmente accadendo.

Il problema sarà che quella conversazione non resterà privata. Ozkan riuscirà infatti ad ascoltare ciò che viene detto e verrà così a conoscenza dei sospetti riguardanti Zerrin, Ecmel, Fidan e il matrimonio con Demir. Anziché tenere per sé quanto scoperto, Ozkan deciderà di riferire tutto a Sadakat. Le informazioni inizieranno quindi a circolare, rischiando di rendere ancora più esplosiva una situazione già caratterizzata da fortissime tensioni tra le famiglie. Ancora una volta, un dialogo che avrebbe dovuto rimanere riservato potrebbe avere conseguenze molto più ampie del previsto.

Nare cerca la verità direttamente da Zerrin

A cercare di comprendere fino in fondo le ragioni di Zerrin sarà anche Nare. Le due donne riusciranno a incontrarsi e Nare proverà a capire se esista ancora la possibilità di farle cambiare posizione. Zerrin, però, non farà il passo indietro che qualcuno sperava. La ragazza continuerà infatti a sostenere la propria decisione di andare avanti con Demir. Dietro questa fermezza, tuttavia, si nasconderà una motivazione molto più complessa di quanto possa apparire dall’esterno.

Durante il confronto con Nare, Zerrin finirà per confessare un particolare fondamentale. Demir sarebbe in possesso di un video potenzialmente decisivo per Sahin. Quelle immagini, infatti, potrebbero permettere di dimostrare la sua innocenza e quindi scagionarlo.

La rivelazione consentirà di osservare la scelta di Zerrin da una prospettiva completamente diversa. La sua intenzione di sposare Demir non potrà essere letta soltanto come una normale decisione sentimentale: dietro ci sarà anche la consapevolezza che quell’uomo possiede qualcosa capace di cambiare il destino di Sahin. Per Nare sarà quindi più facile comprendere perché Zerrin sembri così irremovibile, nonostante tutto ciò che sta accadendo intorno a lei.

Per Alya e Zerrin il futuro diventa sempre più complicato

L’episodio del 3 agosto metterà dunque due donne davanti a situazioni molto differenti, ma entrambe difficili da affrontare. Alya proverà a conquistare la propria indipendenza attraverso il divorzio e metterà Cihan davanti alla possibilità di evitare che la relazione con Mine venga trascinata in tribunale.

Zerrin, invece, continuerà a portare avanti una scelta che agli occhi degli altri appare difficile da comprendere, ma che nasconde il tentativo di aiutare Sahin. Il video custodito da Demir diventerà così un elemento fondamentale della vicenda e potrebbe spiegare molte delle decisioni prese dalla ragazza. Nel frattempo, con Ozkan pronto a riferire a Sadakat ciò che ha ascoltato, il rischio che nuovi conflitti esplodano sarà sempre più concreto.