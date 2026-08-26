Nel finale della prima stagione di Far Away in programma prossimamente su Canale 5, Sahin diventerà il marito di sua cugina Nare in una cerimonia organizzata in gran segreto. Ecmel, invece, farà ritorno in libertà dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari. La novità non piacerà a Sadakat, la quale temerà per l'incolumità di suo nipote Deniz.

Sahin sposa sua cugina Nare

Tutto inizierà nel momento in cui Sahin chiederà a Nare di sposarlo in gran segreto dopo la morte di Ozkan. I due decideranno di contrarre matrimonio alla valle che un tempo era stata teatro di una loro promessa giovanile.

La sorella di Cihan, a questo punto, sarà aiutata da Alya a scappare dalla tenuta Albora vestita da sposa. Ummu fingerà di non vedere la donna insieme a Sahin, facilitando la loro fuga. Nel frattempo, Cihan scoprirà le intenzioni di Nare ma non riuscirà a fare niente per impedire le sue nozze. Il protagonista sarà distratto dal ritorno di Hamada e da quello di Ecmel. Allo stesso tempo, Alya informerà la cognata che Cihan ha scoperto che vuole sposarsi col cugino. Nare riuscirà comunque a diventare la moglie di Sahin. Il loro matrimonio rappresenterà un atto di libertà anche se il prezzo da pagare sarà molto alto.

Anticipazioni Far Away: Ecmel torna in libertà

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Ecmel verrà scarcerato dopo aver ottenuto gli arresti domiciliari per motivi di salute.

La notizia giungerà quando la famiglia Albora sarà ormai divisa in più fronti. Il padre di Sahin si presenterà alla tenuta per rivendicare il suo potere. Il ritorno dell'uomo verrà scoperto da Sadakat, che non reagirà bene. La matriarca degli Albora temerà che Ecmel scopri che Deniz è suo nipote in quanto frutto del suo defunto figlio Boran.

Nel frattempo, Alya deciderà di lasciare Mardin, temendo per l'incolumità di suo figlio Deniz a causa dell'uscita dal carcere di Ecmel. La donna raggiungerà l'aeroporto dove sarà raggiunta da Cihan. Quest'ultimo si renderà protagonista di una sentita dichiarazione d'amore nei confronti della moglie, che avrà il risultato sperato. La donna farà ritorno a Mardin non prima di essersi scambiato un bacio d'amore con Cihan.