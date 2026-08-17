Le trame delle puntate turche di Far Away raccontano che Ugur proverà a scappare da Mardin dopo che Sadakat proverà ad ucciderlo. Il piano non avrà il risultato sperato poiché durante la fuga verrà investito da un auto, trovando la morte.

Alya impedisce a Sadakat di uccidere Ugur

Sadakat ordinerà a Cihan di eliminare Ugur quando scoprirà che ha rivelato ad Alya che Boran è il figlio di Ecmel e non di Azem. L'uomo non eseguirà gli ordini della madre dopo che sua moglie lo supplicherà di risparmiare la vita del cardiologo. Sadakat, a questo punto, agirà personalmente cercando di far fuori il medico.

Alya riuscirà ad intuire le intenzioni della suocera e raggiungerà la grotta nella quale Ugur è stato rinchiuso. La protagonista arriverà appena in tempo per impedirne l'assassinio. Durante il trambusto, il cardiologo riuscirà a scappare, anche se Cihan lo ferirà a una mano. Il medico raggiungerà la casa di Mine e le proporrà un accordo. Ugur le prometterà di rivelarle un importante segreto riguardante Cihan, a patto che lei lo aiuti a lasciare Mardin prima che Sadakat possa rintracciarlo. La donna accetterà di collaborare col collega, organizzando la sua fuga all'estero.

Anticipazioni Far Away: Ugur muore investito da un auto

Le anticipazioni di Far Away rivelano che Ugur verrà nascosto all'interno di un camion che trasporta alcuni medicinali.

Prima della partenza, il cardiologo preciserà a Mine di aver lasciato l'informazione all'interno di un cassetto chiuso a chiave che aprirà solo quando lui sarà lontano dalla Turchia. La dottoressa continuerà così ad ignorare la verità in merito alla nascita di Boran. Il piano non andrà come previsto poiché Demir scoprirà cosa sta organizzando Ugur e lo rapirà prima di poter salire sul camion diretto all'aeroporto.

Mine, compresa che la situazione è diventata pericolosa, avvertirà Cihan. La dottoressa invierà la posizione al protagonista dopo aver pedinato l'auto di Demir. Ugur verrà portato in un campo isolato dove sarà sul punto di confessare a Baybars la verità su Boran. Ma Cihan fermerà la confessione del cardiologo, che spaventato scapperà verso la strada. Sarà qui che avverrà la tragedia quando un auto lo investirà, uccidendolo sul colpo.

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