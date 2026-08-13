Alya ascolterà la versione di sua madre e capirà che non l'ha abbandonata nelle prossime puntate di Far Away: 'Ho ucciso un uomo per proteggerti", dirà Fikriye, "Sono stata costretta ad accettare i soldi da Karoline".

Le anticipazioni tv rivelano che Fikriye spiegherà ad Alya che è stata in carcere perché ha ucciso un uomo che voleva farle del male. La donna dirà che lo ha nascosto in casa fino a quando lei non è andata via e poi si è consegnata alla giustizia. Emergerà che Fikriye ha usato i soldi ricevuti da Karoline per aiutare la famiglia del defunto.

La versione errata di Alya in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Fikriye e Alya si ritroveranno dopo anni di incomprensioni. Nelle scorse puntate, Alya ha raccontato a Cihan che sua madre l'ha venduta a Karoline, la sua insegnante di inglese, per 300mila dollari perché non le importava di lei e voleva fare una vita agiata. Alya ha spiegato che ha sempre considerato Karoline come sua madre, perché Fikriye l'ha solo fatta soffrire e quando lei era ancora una bambina portava a casa degli uomini poco raccomandabili. Quando Fikriye si presenterà a villa Albora, per Alya sarà un duro colpo, ma non ci sarà nessuna apertura verso sua madre. Per diversi giorni Alya resterà sulla difensiva, mentre Cihan indagherà su Fikriye e scoprirà che è stata in carcere: "Hai ucciso un uomo", le dirà, "perché hai ucciso Sezayoglu?".

La donna non farà in tempo a rispondere perché Alya interromperà la conversazione e chiederà spiegazioni a sua madre, che non sapeva fosse anche un'assassina.

Alya è stata davvero venduta da sua madre?

Nelle prossime puntate di Far Away, Fikriye aprirà finalmente per la prima volta il suo cuore ad Alya. In lacrime spiegherà il motivo per cui si è separata da lei e ha preferito che stesse con Karoline. "Ho ucciso quell'uomo per proteggerti da lui", dirà Firkiye, "Nessuno poteva torcerti un capello, l'ho nascosto in casa finché non te ne sei andata e poi mi sono denunciata". La donna spiegherà che prima di andare in carcere ha dovuto accettare i soldi per Karoline perché le dispiaceva per la famiglia del defunto.

"Aveva moglie e figli, mi sono sentita in colpa per loro", dirà Fikriye facendo commuovere Alya, "Dovevo prendere quei soldi per darli a loro". La moglie di Cihan capirà che sua madre ha sofferto molto e da quel momento in poi darà un'altra possibilità al loro rapporto.