Mine salirà in macchina e premerà l'acceleratore contro Alya per investirla nelle prossime puntate di Far Away.

Le anticipazioni tv rivelano che i ricatti di Mine non basteranno a separare Cihan e Alya. Più innamorati che mai, i due intimeranno alla donna di farsi da parte, anche se lei minaccerà di dire a Ecmel che Boran era suo figlio. Frustrata dalla sconfitta, Mine proverà a togliere la vita a Alya.

Cihan e Alya finalmente insieme in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Mine si sistemerà a villa Albora e penserà di aver vinto la sua guerra.

La donna giocherà sul fatto che è incinta di Cihan, ma soprattutto ricatterà Sadakat con il suo segreto, minacciando di andare da Ecmel a dirgli che Deniz è suo figlio. Mine entrerà dalla porta principale e Alya sarà costretta ad andare via con il bambino per proteggerlo dal perfido nonno, ma i piani andranno in fumo grazie a Cihan. Quest'ultimo non potrà permettersi di perdere Alya e Deniz e per questo andrà in aeroporto per fermarli. Cihan correrà dalla sua amata e la bacerà, dichiarando il suo amore e implorandola di restare. Diventati finalmente una coppia ufficiale, Cihan e Alya torneranno a villa Albora e manderanno all'aria il piano di Mine. "Vai pure da Ecmel", le dirà Cihan con disprezzo.

L'odio dell'uomo le farà così male che Mine si sentirà male e sarà soccorsa proprio da Alya. La donna sarà costretta a lasciare la villa, ma la sua vendetta non finirà qui.

Mine sconfitta e senza più niente da perdere

Nelle prossime puntate di Far Away, Mine si riprenderà e Sadakat andrà da lei. La signora Albora metterà a soqquadro la casa alla ricerca dei documenti che attestano che Boran è il figlio di Ecmel, ma non li troverà. A quel punto la donna minaccerà Mine mostrandole la foto di sua figlia: "Se parli con Ecmel non la rivedrai mai più". L'ex di Cihan si sentirà sconfitta, ma dopo aver pianto si rialzerà e fingerà un malore, in modo che gli uomini di Sadakat la facciano uscire. Mine riuscirà a fuggire con la sua auto e raggiungerà villa Albora. Ci sarà l'ennesimo scontro con Cihan, Alya e Sadakat e ne uscirà ancora una volta perdente. Mine, esasperata, salirà in macchina e premerà l'acceleratore contro Alya, pronta ad investirla.